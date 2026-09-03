Attenzione a falsi SMS relativi a presunti rimborsi TARI

Attenti alle Fake news relative a presunti rimborsi TARI. L'allarme è lanciato dall' Assessore alle Finanze e Tributi Locali, Leo Vicino.Secondo quanto comunicato da Palazzo di Città, infatti, sarebbero in circolazione messaggio SMS contenente l'avviso di un presunto "rimborso TARI disponibile" e l'invito ad accedere a un link per verificarne l'importo.Questa comunicazione "non proviene dagli uffici comunali né da canali ufficiali dell'Ente" - fa sapere Vicino che per tanto invita la cittadinanza "a non cliccare sul link contenuto nel messaggio, a non fornire dati personali, credenziali, informazioni bancarie o altri dati sensibili e a cancellare l'SMS".Ulteriore raccomandazione alla popolazione è quella di fare riferimento esclusivamente ai canali istituzionali del Comune di Gravina in Puglia e di contattare direttamente gli uffici competenti in caso di dubbi, per qualsiasi comunicazione relativa alla TARI."Il Comune invita inoltre i cittadini a prestare la massima attenzione a messaggi di questo tipo e a condividere l'informazione, in particolare con le persone più esposte al rischio di truffe telematiche"- conclude l'assessore.