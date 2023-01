Domani regolare raccolta indifferenziata per utenze non domestiche

Buone notizie per i gestori di utenze non domestiche che domani potranno regolarmente conferire i rifiuti della frazione indifferenziata. Da Palazzo di Città, infatti, hanno comunicato che domani, venerdì 13 gennaio, sarà effettuata la normale raccolta della frazione indifferenziata per le utenze non domestiche (food e no food).Inoltre, per limitare i disagi dopo il mancato ritiro della frazione di indifferenziato di martedì 10 gennaio, il Comune fa sapere che sarà garantito una raccolta straordinaria esclusivamente per i punti di prossimità e le case sparse e i condomini dotati di carrellati.Una situazione di criticità che –tengono a chiarire dalla casa municipale -non dipende dall'azienda che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti."Le difficoltà registrate nei giorni scorsi nella nostra città ed in altre 48 comuni pugliesi (di cui 38 della provincia di Bari), non sono dipese da inadempienze del servizio offerto dall'azienda che si occupa dei rifiuti, bensì sono attribuibili a difficoltà di funzionamento dell'impianto di biostabilizzazione di Conversano, gestito dalla società "Progetto gestione bacino Bari 5"- sottolineano da Via Vittorio Veneto.