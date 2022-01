Diga sul Basentello è sempre più vuota, mondo agricolo in allarme

Si riduce in modo costante la disponibilità di acqua nell'invaso artificiale di Serra di Corvo, sul Basentello, al confine fra la Basilicata e la Puglia, per attività programmate di riduzione dei volumi. L'attuale disponibilità è di 8.743.173 metri cubi d'acqua, la metà rispetto all'anno scorso (-8.635.220).Sono preoccupati gli allevatori e gli agricoltori per il mancato apporto della risorsa idrica che serve alle necessità delle aziende. Per questa ragione la Coldiretti ha indetto una manifestazione, in programma oggi a partire dalle ore 10, con bestiame e trattori, nei pressi dell'invaso per chiedere soluzioni al continuo svuotamento che è dovuto ad attività di manutenzione.La Regione Basilicata ha convocato una riunione urgente che si terrà giovedì, alle ore 15, in videoconferenza. Il vicepresidente della giunta regionale e assessore alle politiche agricole e forestali Francesco Fanelli e l'assessore all'ambiente ed energia Gianni Rosa hanno invitato i responsabili degli enti a vario titolo interessati alla gestione delle risorse idriche (direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche), Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, Consorzio di bonifica della Basilicata, Eipli (Ente irrigazione di Puglia Lucania Irpinia) ed Egrib (ente di gestione dei rifiuti e delle risorse idriche in Basilicata). L'obiettivo dell'incontro è ''individuare le soluzioni tecniche perseguibili atte a garantire la necessaria disponibilità della risorsa idrica, soprattutto nel periodo estivo''. Le attività di manutenzione in corso sono portate avanti dall'Autorità di bacino.