Aqp, e’ crisi idrica. Riduzione della pressione

Appello dell’amministrazione ad evitare gli sprechi

Gravina - venerdì 31 ottobre 2025
L'acqua è un bene prezioso e non va sprecato. In un momento in cui si sono raggiunti i livelli minimi di scorte idriche nella regione Puglia, l'invito che giunge da Palazzo di Città è ad un uso consapevole dell'acqua, razionalizzandone l'utilizzo, evitando sprechi di ogni genere.

Un appello che giunge all'indomani della decisione dell'Acquedotto Pugliese di mettere in campo nuove misure per affrontare la ridotta disponibilità idrica. Una siccità che sta flagellando soprattutto il Sud Italia a causa delle scarse piogge e delle elevate temperature degli ultimi mesi.

"Si tratta della più grave crisi climatica dall'inizio del millennio, segnata da piogge inferiori alla media, temperature eccezionalmente alte e una conseguente ridotta disponibilità di acqua per tutti noi"- dicono da Via Vittorio Veneto12, che mettono in risalto l'importanza di evitare sprechi, ridurre al massimo gli usi non essenziali e adottare piccoli accorgimenti che possono contribuire al risparmio delle risorse idriche. Inoltre, alla popolazione si consiglia di dotarsi di idonei impianti di autoclave in modo da consentire l'erogazione dell'acqua anche ai piani più alti degli edifici, soprattutto in regime di pressione idrica ridotta.

E dunque diventa fondamentale collaborare per il bene di tutti, facendo dell'acqua un utilizzo consapevole e responsabile, così da non sperperare una risorsa fondamentale per la comunità.
