Un appuntamento in programma dal 7 all'11 maggio con il "Diabete sul Cammino Materano al passo dei T1". Questo è il leitmotiv che accompagna la seconda edizione del campo scuola diabete e sport organizzato da FAND Associazione Italiana Diabetici.Dopo aver percorso lo scorso anno tre tappe della Via Francigena, quest'anno si cimenteranno in tre tappe del Cammino Materano, da Altamura a Matera passando per Gravina in Puglia e Picciano.I partecipanti, tutte persone con diabete di tipo 1, provenienti da varie regioni Italiane da Nord a Sud, potranno mettersi alla prova in un impegnativo trekking in cui impareranno a gestire insulina, alimentazione e nuove tecnologie, in attività fisica prolungata, il tutto in ambiente protetto, seguiti da uno staff tecnico/sanitario di pluriennale esperienza dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona.Non mancheranno momenti di sensibilizzazione al diabete sul territorio.Incontreranno i delegati di Amministrazioni regionali, comunali e sanitarie, lungo il loro passaggio tra Puglia e Basilicata.