Dal 27 marzo pratiche Suap solo su “Impresainungiorno”

Tagli alla burocrazia, snellendo l'iter delle procedure e delle pratiche che riguardano le imprese. Un obiettivo che si raggiunge anche grazie al nuovo portale nazionale "impresainungiorno.gov.it": portale di riferimento per tutti i procedimenti amministrativi che riguardano lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).Un servizio a disposizione dei cittadini e delle imprese realizzato anche Gravina in collaborazione con la Camera di Commercio di Bari.Dopo la presentazione del nuovo sportello di assistenza alle imprese, adesso si entra nel vivo con una breve fase di rodaggio del sevizio, che si concluderà il 26 marzo prossimo. Infatti, a partire dal giorno successivo, lunedì 27 marzo, l'inoltro delle istanze dovrà avvenire "obbligatoriamente" attraverso il portale al link: https://www.impresainungiorno.gov.it.Pertanto- ricordano da Palazzo di Città- "tutte le pratiche non inoltrate al link telematico del SUAP (https://www.impresainungiorno.gov.it) saranno respinte".Per essere chiari- specificano dalla casa comunale- "all'indirizzo di posta elettronica certificata del Protocollo Generale dell'Ente (protocollo.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it) potranno essere inoltrate solo le comunicazioni o istanze non comprese nelle tipologie presenti su portale "impresainungiorno.gov.it"".Una vera rivoluzione in materia di semplificazione, per uno strumento operativo che –come ribadito dall'assessore Stimolo, che detiene la delega al Suap- "avvicina il mondo produttivo alla pubblica amministrazione".