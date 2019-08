Corsi con indennità di frequenza e opportunità di stage in Italia e all’estero

In Partenza a Settembre 2019 le iscrizioni per i corsi di formazione gratuiti di "Tecnico di Cucina" (600 ore) e "Operatore Elettrico/Elettronico" (900 ore).I due corsi di formazione si pongono l'obiettivo di contribuire allo sviluppo e alla crescita economica e sociale del territorio regionale attraverso la valorizzazione del capitale umano dei giovani e il miglioramento qualitativo dei sistemi di istruzione e formazione.I due corsi di formazione mirano a soddisfare le richieste di qualificare/riqualificare figure professionali nei comparti più dinamici e innovativi del mercato territoriale, garantendo pertanto maggiori opportunità ed occupazione degli stessi, contribuendo ad abbassare i tassi di disoccupazione.Obiettivo generale dei corsi di formazione è l'acquisizione di capacità e conoscenze tali per affrontare le richieste e le esigenze di un mercato nazionale ed internazionale sempre più perfezionista, conseguire metodologie e strumenti che permettano l'organizzazione operativa del lavoro singolo e di squadra e soprattutto restituire ai giovani pugliesi disoccupati o inattivi fiducia nel futuro, trasmettendo loro l'importanza d'investire nella propria formazione e coltivare le proprie passioni.I corsi prevedono il conseguimento della qualifica professionale e un'indennità di frequenza di €1,50 per ciascuna ora di lezione effettivamente frequentata.I corsi, finanziati dalla Regione Puglia, nell'ambito dell'Avviso 5/FSE/18 "Avviso per progetti di formazione finalizzati all'acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori prioritari", prevedono lezioni frontali (presso le sedi dell'ente di formazione della "Nuovi Orizzonti) e stage in azienda, anche fuori regione e/o all'Estero (in caso di stage al di fuori del territorio regionale e nazionale le spese di viaggio, vitto e alloggio, saranno a carico del progetto formativo).Lo stage verrà svolto presso aziende della:- Riviera romagnola- Costiera amalfitana- Regioni del nord e centro Italia- Inghilterra- Francia- AustraliaPossono presentare domanda giovani che:- Abbiano fino a 35 anni d'età,- Siano disoccupati o inattivi,- Siano residenti o domiciliati in un Comune della Regione Puglia.- Abbiano assolto al diritto e dovere (per il corso di operatore elettrico)- Siano in possesso di diploma di istruzione secondaria e/o tre anni di esperienza nel settore di riferimento(solo per il corso di tecnico di cucina).Per restare aggiornato sui requisiti di ingresso, le modalità di selezione e per ottenere maggiori informazioni scrivi all'indirizzo formazione@coopnuoviorizzonti.it o vieni a trovarci dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso il nostro Centro di Formazione Professionale sito in via Archimede (c/o Centro Servizi – Zona PIP) – Gravina in Puglia – tel. 080/8692928.