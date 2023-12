Consiglio comunale, ultima adunanza dell’anno

Dopo l'interruzione, giunta a tarda notte, dello scorso consiglio comunale del 14 dicembre, si attendeva una convocazione per discutere dei punti che in quella circostanza erano stati rinviati, visto l'ora tarda. Consiglio comunale che puntualmente è stato convocato dal presidente della massima assise cittadina, Giovanni De Pascale, che ha indetto una seduta del consiglio comunale, in prima convocazione, per mercoledì 27 dicembre, con inizio alle ore 08.15.Sono 9 i punti iscritti all'ordine del giorno dal presidente De Pascale. Oltre al consueto tempo dedicato alle comunicazioni di Sindaco e Presidente; e a quella da destinare ad eventuali interrogazioni e interpellanze da parte dei consiglieri, l'assise è chiamata a recuperare la discussione su punti importanti come il Regolamento per la disciplina dell'arredo urbano; e l'approvazione della bozza del REC (Regolamento Edilizio Comunale) con l'adeguamento delle NTA (Norme tecniche di attuazione) del PRG vigente: entrambi punti già iscritti all'O.d.G. nello scorso consiglio.Tra i punti di interesse generale anche la nomina dell'organo di Revisione Economico- Finanziario del Comune di Gravina in Puglia per il triennio 2023/2026; l'acquisizione al Patrimonio Comunale Indisponibile e la Revisione periodica delle Società Partecipate. Infine, tra gli argomenti in trattazione, c'è anche il conferimento della cittadinanza onorario per il presidente della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Leonardo Patroni Griffi.In caso di mancato svolgimento del consiglio in prima istanza, l'assise è chiamata a riunirsi il giorno successivo, alle 09,15.