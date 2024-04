Invecchiamento attivo e buona salute, pubblicato l'Avviso per ETS e Università della Terza Età

È stato approvato e pubblicato sul BURP l'Avviso pubblico per la realizzazione di progettualità volte alla promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo e della buona salute. L'Avviso si inserisce nella programmazione regionale per la promozione dell'invecchiamento attivo, prevista dalla legge 16/2019 e dal V Piano delle Politiche sociali 2022/2024. La realizzazione degli interventi è affidata ad A.Re.S.S. Puglia, individuata quale soggetto attuatore per l'annualità 2024.L'Avviso ha il fine di valorizzare il ruolo delle persone anziane per promuovere la solidarietà, la cooperazione tra le generazioni, la partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale, favorendo la costruzione di percorsi per l'autonomia e il benessere psicofisico, economico e sociale, nell'ambito dei contesti di vita degli anziani.Le risorse disponibili sono pari a € 450.000,00 e il contributo pubblico massimo riconosciuto per singola proposta progettuale non potrà superare gli € 8.000,00. Sono tre le linee di intervento promosse dall'Avviso: sport e tempo libero; impegno civile e volontariato; promozione sociale, del lavoro e della formazione permanente. L'Avviso è rivolto agli Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e alle Università della Terza Età iscritte nell'Albo regionale delle UTE. Ciascun candidato potrà presentare una sola proposta progettuale riguardante al massimo 2 linee di attività fra quelle previste dall'Avviso e che garantiscano tuttavia unicità e coerenza all'insieme.Ciascuna proposta potrà essere finanziata solo se frequentata da un minimo di quindici persone che abbiano compiuto almeno 65 anni di età. Le candidature potranno essere inviate a partire dal 3 maggio 2024 e fino alle ore 13.00 del 18 maggio 2024. La candidatura potrà essere presentata esclusivamente a mezzo PEC, al seguente indirizzo dell'A.Re.S.S. Puglia: areasocialesanitaria@pec.rupar.puglia.it.