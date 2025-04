Con Fal, Viaggia facile e spedito

Da ieri Biglietti in vendita anche in tutte le tabaccherie di Puglia e Basilicata che fanno parte del circuito PuntoLis e sulla App Tabnet.Si tratta di "Viaggia facile e Spedito", la nuova proposta si Ferrovie Appulo Lucane che consentirà ai propri utenti di acquistare biglietti e abbonamenti per autobus e treni con maggiore semplicità.Dalle Fal tengono a fornire alcune precisazioni. In particolare, per la vendita in tabaccheria la società di trasporto pubblico locale fa sapere che "i vecchi titoli di viaggio chilometrici scadranno il 31 maggio 2025 e che, a decorrere dal primo giugno 2025, non saranno più accettati da Fal e non sarà possibile richiederne il rimborso". Aggiungendo che al momento tali esercizi commerciali sono privi dell'autorizzazione a rilasciare tickets destinati ai viaggiatori delle categorie protette, e che inoltre non possono rilasciare titoli di viaggio agevolati riservati ai viaggiatori delle Forze dell'Ordine, delle Forze Armate e dei Vigili del Fuoco.Infine, Per acquistare sulla applicazione Tabnet, basta scaricare l'app disponibile per IOS e Android utilizzando i Link https://apple.co/4iHBcZy per IOS e https://bit.ly/4kGeBhG per Android."Naturalmente è possibile continuare ad acquistare online sul sito web e sulla App" - Concludono dalla Fal.