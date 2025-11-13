comitato idonei -regione puglia
Lavoro e Impresa

Comitato Idonei: proroga Graduatorie non è sufficiente

Incerto il futuro degli Idonei

Gravina - venerdì 14 novembre 2025 Comunicato Stampa
Il Comitato Idonei Regione Puglia esprime apprezzamento per la recente proroga di tutte le graduatorie concorsuali approvata dal Consiglio Regionale, ma sottolinea come tale misura non sia sufficiente a garantire concrete opportunità di inserimento per gli idonei. Come più volte ribadito, la sola estensione temporale, priva di iniziative complementari, rischia di rimanere fine a se stessa.

Per superare questa inerzia, il Comitato chiede innanzitutto che la Regione Puglia renda pubblico il piano delle assunzioni previste, in linea con quanto disposto dal recente Decreto PA. Inoltre, si ribadisce la necessità di istituire con urgenza un tavolo di concertazione permanente tra Regione, ANCI Puglia e i rappresentanti degli Enti Locali, con l'obiettivo specifico di sottoscrivere nuove convenzioni e favorire ulteriori scorrimenti delle graduatorie.

Riteniamo, da sempre e con fermezza, che attingere da graduatorie già esistenti sia fondamentale per evitare lo spreco di denaro pubblico che verrebbe impiegato per bandire nuovi concorsi. Inoltre, tale procedura garantirebbe un iter più snello e veloce rispetto ai tempi richiesti dalle nuove selezioni.

In aggiunta, rimarchiamo l'evidente disparità di utilizzo delle graduatorie, ove alcuni profili specialistici sono fermi alle assunzioni dei soli vincitori. L'adozione di convenzioni adeguate risulta, ancora una volta, fondamentale per massimizzare le prospettive di inserimento professionale per i soggetti qualificati.

In un momento cruciale di rinnovamento politico, con la Regione Puglia in procinto di eleggere la sua nuova Giunta e il Consiglio, si rileva con profonda preoccupazione l'assenza di un chiaro posizionamento da parte dei candidati in merito alla valorizzazione degli idonei nelle graduatorie regionali. Si tratta di una platea vasta e qualificata di giovani professionisti che, avendo superato le prove concorsuali, attendono solo di mettere a completa disposizione della Pubblica Amministrazione le proprie competenze.

Il Comitato Idonei Regione Puglia continuerà la sua azione con la speranza di poter ottenere risultati concreti per la vasta platea di idonei.

Comitato Idonei Regione Puglia
  • Regione Puglia
