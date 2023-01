Chiese cittadine, fondi regionali per piccoli restauri

C'è anche Gravina tra le città finanziate dalla Regione Puglia per realizzare piccoli interventi per la salvaguardia e la valorizzazione di beni immobili, pubblici o privati, del patrimonio culturale che hanno particolare valenza storica, artistica e religiosa.Fondi per 2 milioni e 200mila euro messi a disposizione della regione per i comuni pugliesi che, grazie a questo finanziamento, apriranno su tutto il territorio regionale 42 cantieri attraverso i quali recuperare, restaurare o manutenere campanili, cappelloni, volte, opere scultoree, altari, battisteri o pulpiti."Visto che il numero di istanze indirizzate ai capitoli del bilancio regionale destinati alla manutenzione straordinaria e al restauro conservativo superava il budget richiesto, sono stati assegnati contributi massimi di 35 mila e 500 euro ai Comuni e di 43 mila e 170 euro alle istituzioni sociali riconducibili a enti religiosi della Chiesa cattolica e di altre confessioni" -ha dichiarato l'assessore regionale, nonché vicepresidente della giunta, Raffaele Piemontese.In particolare ai beni rientranti nel comune di Gravina sono stati assegnati complessivamente 172.680 euro per quattro interventi che riguarderanno i lavori di restauro conservativo dell'interno della cupola della Chiesa San Domenico; il restauro conservativo della cupola della chiesa ducale Santa Maria del Suffragio detta "del Purgatorio"; il restauro conservativo delle facciate retrostanti la chiesa di Sant'Agostino e infine il Restauro conservativo dei locali al piano terra del chiostro di San Sebastiano.