Cercasi volontari di protezione civile

Il gruppo di Protezione civile comunale cerca volontari. E' stato, infatti, pubblicato un bando per selezionare 7 nuovi volontari da accorpare al Gruppo comunale di Protezione Civile.Un servizio, quello offerto dal gruppo locale, importante per il supporto al Servizio nazionale di Protezione Civile in attività fondamentali come ad esempio "la tutela della vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo" – spiegano da Palazzo di Città.Secondo quanto previsto dall'avviso pubblico possono partecipare al bando tutti i cittadini di età non inferiore a 18 anni, di ambo i sessi, che abbiano residenza o domicilio nel Comune di Gravina.La domanda di partecipazione ed il bando sono disponibili sul portale istituzionale del Comune e va inoltrata a mezzo pec all'indirizzo: protezione.civile.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it.Per gli interessati a presentare istanza ci sarà tempo fino alla mezzanotte di lunedì 3 giugno.