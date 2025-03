Bullismo e cyberbullismo, apprezzamenti per il convegno dell’ANFI

Giovedì, 27 febbraio 2025, presso la biblioteca Comunale "La Casa del Fuori-Legge" di Gravina in Puglia, si è tenuto un convegno sul "Bullismo e cyberbullismo, "i rischi raccontati ai genitori", promosso dall'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia della sezione di Gravina in Puglia. Dopo un breve saluto da parte della Dott.ssa Raffaella Vignola, direttrice della biblioteca, che gentilmente ci ha ospitati e i saluti del Maresciallo Michele Digena, presidente A.N.F.I sez. di Gravina in Puglia, ha preso la parola il Prof. Vito Loglisci, moderatore, che magistralmente e con precisa chiarezza ha condotto l'evento. Sono intervenuti all'evento in qualità di relatori, la Dott.ssa Pasqua De Michele (psichiatra), Dott.ssa Feliciana Fiore (psicologa), della Cooperativa "Questa Città", Dott.ssa Lucia Romaniello (psicologa) della Cooperativa "Nuovi Orizzonti" e del Dott. Salvatore Accardo (luogotenente della G. di F. in congedo), che con professionalità e competenza si sono aperti alla platea convenuta, illustrando gli aspetti principali del fenomeno da vari punti di vista, anche giuridico, finalizzati a raggiungere, i seguenti obbiettivi:-Favorire l'acquisizione di conoscenze specifiche rispetto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo e delle conseguenze penali introdotte dalla legge 70/2024;-Prevenire i fenomeni di bullismo e cyberbullismo mediante l'acquisizione di competenze utili, volte al riconoscimento precoce dei segnali d'allarme individuabili negli atteggiamenti e nei vissuti emotivi dei propri figli;-Accogliere dubbi, curiosità e preoccupazioni relativi alla relazione genitori/figli e alle relazioni con il gruppo di pari e di comprendere il ruolo che ricopronoL'evento, aperto a tutti, genitori, insegnati, organizzazioni sociali politiche e culturali della comunità, è stato seguito con notevole attenzione, riscuotendo un lodevole apprezzamento e suscitando interesse da parte della platea, tanto che, al termine degli interventi dei relatori, che hanno dimostrato una professionalità e preparazione sul tema in questione, si è aperto un dibattito, il quale ha dato un valore aggiunto alla discussione, mettendo in evidenza il reale e preoccupante fenomeno del Bullismo e Cyberbullismo.