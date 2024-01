Bilancio Regione Puglia, diverse le novità

"Le nostre politiche di bilancio mirano a garantire i servizi essenziali per la comunità, tutelare i diritti, senza distinzioni e senza lasciare indietro nessuno e a dare un impulso concreto allo sviluppo dei territori e delle attività produttive che sono il cuore pulsante della nostra Regione". Queste le parole con cui il Governatore della Regione Puglia Michele Emiliano ha commentato il promulgamento, avvenuto la scorsa settimana, delle leggi regionali n.37 e n.38 del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024–2026 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2024)", e "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026.Importanti le novità in diversi settori: dalla sanità ai trasporti, dal sostegno alle famiglie agli aiuti per il terzo settore. Tra le misure adottate l'esenzione IRAP per gli enti del terzo settore e lo stanziamento di un milione di euro per una nuova misura con programmi di microfinanza, inclusi quelli relativi al microcredito sociale, quale strumento di lotta alla povertà e all'esclusione sociale attraverso servizi finanziari e non finanziari destinati alla copertura di spese mediche, canoni di locazione, spese per l'accesso all'istruzione scolastica e tariffe per l'accesso a servizi di trasporto ed energetici.Per la sanità stanziati 50 milioni per incrementare la dotazione complessiva del Servizio sanitario regionale. Finanziate, inoltre, le scuole di specializzazioni mediche di Lecce e di Taranto, con uno stanziamento, rispettivamente, di 5 milioni e 700 mila euro e di 1 milione e 900 mila euro. Inoltre viene riconfermata la voce di bilancio di 5 milioni da destinare al sostegno delle famiglie con persone con disturbo dello spettro autistico.Novità anche per il trasporto pubblico. Il governo regionale, infatti, ha deciso di investire 165 milioni di euro, scegliendo di incrementare fino a 13 milioni di euro la spesa per il trasporto degli studenti disabili. Con un milione di euro è stata implementata la dotazione finanziaria che potenzia i servizi legati alla mobilità, ampliando le risorse per i collegamenti turistici regionali, per confermare il collegamento via autobus tra l'aeroporto internazionale di Bari e il sistema turistico del Gargano denominato "Gargano Easy To Reach". Il servizio verrà esteso anche ad altre destinazioni pugliesi, favorendo i collegamenti da e per gli aeroporti regionali di Bari, Brindisi e Foggia.Inoltre, tra le altre voci di bilancio, c'è una misura finanziata con 400 mila euro per rafforzare le azioni contro la violenza di genere mediante un programma di sostegno ai centri antiviolenza e di formazione specializzata per forze dell'ordine, magistrati e medici. Infine, verrà istituita la Filiera del Coraggio: un riconoscimento annuale rivolto agli imprenditori che decidono di opporsi a qualsiasi condotta estorsiva o ad altre modalità di penetrazione della criminalità nelle attività economiche.