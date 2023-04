Bando “Luoghi Comuni”, Domani Open day

Luoghi Comuni è l'iniziativa della Regione Puglia promossa dalle Politiche Giovanili e dall'ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione) che mette in rete giovani ed Enti pubblici finanziando, con risorse fino a 40.000 euro, progetti rivolti al territorio e alle comunità attraverso la mappatura del patrimonio pubblico sottoutilizzato. L'amministrazione Comunale di Gravina ha candidato alcuni locali dell'ex mattatoio comunale divenuto un vero e proprio hub cittadino dedicato agli Enti del Terzo Settore, dando vita ad un quartiere a rischio di fragilità e di emarginazione sociale, nell'ottica di una sua riqualificazione e per creare un polo attrattivo per i giovani. Impiegare locali ancora inutilizzati a seguito dei lavori di riqualificazione degli immobili per creare un polo attrattivo per i giovani, che stimoli la loro creatività e partecipazione e promuova la cittadinanza attiva; offrire la possibilità ai giovani di avere uno spazio fisico di riferimento per le attività extrascolastiche; favorire una sinergia tra attori istituzionali e realtà sociali già attive, al fine di realizzare una rete di scambio e di condivisione.A tal fine, l'Ente comunale si farà carico dei costi sostenuti dall'Organizzazione giovanile relativi alle utenze.A tal proposito, si terrà proprio domani (giovedì) 13 aprile, alle ore 17:00 presso i locali dell'ex Mattatoio Comunale in Via San Sebastiano l'Open Day di presentazione degli obiettivi del progetto alla presenza dell'Assessore Comunale alle Politiche Giovanili Vincenzo Varrese, il Consigliere Comunale Carlo Loiudice e lo staff di ARTI.Attraverso iniziative come "Luoghi comuni" vogliamo offrire una opportunità a tutte quelle organizzazioni giovanili che aspirano a rappresentare una risorsa per il nostro territorio, mettendo in campo sinergie tra Comune e nuove generazioni. Le associazioni giovanili, che vogliano mettersi alla prova attraverso nuove competenze e nuove idee, possono contribuire a migliorare il territorio e la qualità della vita della nostra comunità, animando un quartiere come questo. Oggi gettiamo le basi per una nuova sinergia tra ragazzi e istituzioni per permettere loro di essere attori protagonisti della nostra Città."Luoghi Comuni" è una progettualità che esiste dal 2017 a cui il nostro Comune non aveva mai aderito.La partecipazione a questa iniziativa mi consente di dare seguito ai temi affrontati in campagna elettorale, mettendo in pratica le idee per le quali mi sono sempre battuto.Sono fortemente convinto che i beni pubblici debbano diventare, appunto, luoghi comuni e di comunità da mettere a disposizione soprattutto per i giovani. Creare nuovi spazi e in particolare un nuovo polo attrattivo che possa anche dar vita ad un quartiere a rischio di emarginazione sociale, era un obiettivo tanto arduo quanto importante e necessario.Eccoci ora pronti a presentare gli obiettivi del progetto dal quale partire per il futuro del nostro paese.