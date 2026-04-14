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La città

AQP, Lavori per migliorare il servizio a Gravina

Possibili disagi giovedì 16 aprile

Gravina - martedì 14 aprile 2026
Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi funzionali all'esecuzione dei lavori previsti nel Progetto "Interventi mirati per conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche del territorio servito dall'Acquedotto Pugliese" – Risanamento Reti 4. Gli interventi riguardano la manutenzione straordinaria di condotte di alimentazione primaria alla rete idrica al servizio dell'abitato di Gravina in Puglia (BA).

Per consentire l'esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 16 aprile 2026 alle utenze dell'abitato di Gravina in Puglia (BA) site lungo le vie: Via Lopriore, Via 24 Maggio, Via Marsala, Via 4 Novembre, nel tratto compreso tra Via San Sebastiano e Via 24 Maggio, Via Marculli, Via 20 Settembre, Via 25 Aprile, Via Volturno, Via Torino.

La sospensione avrà la durata di 6 ore, a partire dalle ore 10:00 con ripristino alle ore 16:00.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell'area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell'acqua nelle ore interessate dall'interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Per informazioni:
numero verde 800.735.735
www.aqp.it (sezione "Che acqua fa? Lavori sulla rete")
X, account @AcquedottoP


Acquedotto Pugliese, inoltre, offre ai cittadini la possibilità di ricevere direttamente e gratuitamente, in tempo reale, al proprio indirizzo di posta elettronica, le informazioni relative alle sospensioni del servizio, aderendo al servizio di newsletter "myaqpaggiorna".
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