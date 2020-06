Andriani Spa premiata da Industria Felix

Per il secondo anno consecutivo Andriani Spa, realtà di spicco nell'Innovation food, specializzata nella produzione e commercializzazione di pasta alternativa a base di materie prime naturalmente prive di glutine come legumi e cereali, è stata premiata da Industria Felix come migliore impresa under 40 della Puglia per performance gestionali e affidabilità finanziaria.L'onoreficenza è stata riservata a sole 52 eccellenze imprenditoriali di Puglia, Basilicata e Molise, selezionate attraverso un'indagine su circa 14mila bilanci relativi all'anno fiscale 2018 a cura del periodico economico-finanziario Industria Felix in collaborazione con l'Ufficio Studi dell'agenzia di rating Cerved, secondo cui la Distribuzione alimentare moderna emerge come settore "antivirus", con la maggiore crescita per fatturato in termini assoluti fino al 2021: 26,47 miliardi in più, dai 108,2 miliardi del 2019 a una crescita di 22,7 miliardi nel 2020 e di 3,78 nel 2021.Nella sola Puglia, le 11.500 imprese oggetto dello studio hanno fatturato complessivamente 56,7 miliardi e registrato un mol di 3,8 miliardi; inoltre le province di Bari/Bat primeggiano per valori assoluti con 38 miliardi di ricavi e 1,8 miliardi di mol.Durante la cerimonia di premiazione, avvenuta da remoto, Michele Andriani, Presidente e AD di Andriani Spa, ha dichiarato: "Ringrazio Industria Felix e Cerved per questo prestigioso riconoscimento che dedico, in particolare, agli oltre 150 dipendenti della nostra azienda e al loro costante impegno. Sono inoltre felice di constatare che il Sud Italia sta davvero iniziando a fare rete: sono i sacrifici condivisi con tutta la filiera che ci permettono di essere competitivi sul mercato."Ancora una volta il premio riconosce e certifica l'impegno di Andriani Spa, i cui principali drivers di crescita e sviluppo sono, in particolare, l'innovazione, di processi e di prodotti, e la sostenibilità economica, sociale e ambientale. Temi, e valori, che l'azienda promuove e realizza attraverso investimenti continui in R&D, in tecnologie all'avanguardia e con progetti concreti, virtuosi e responsabili volti a contribuire al raggiungimento dei 17 SDGs dell'Agenda 2030 dell'ONU.