Alla Finia lettura e musica di poesie dedicate alla Natività

Un volume inedito, unico nel suo genere, scritto da Giuseppe Antonio Patrignani, gesuita vissuto a cavallo tra il 1600 e 1700, viene tirato fuori dalle mensole della biblioteca Finia di Gravina e reso fruibile al pubblico con la recitazione in versi da parte di Raffaella Iannetti e in canto dal soprano Giovanna Nacucchi, accompagnata dal pianoforte di Mariangela Varvara."La cultura natalizia fa parte della letteratura mondiale, fede cuore che si trasformano in arte poetica" -esordisce il presidente del Capitolo Cattedrale Don Saverio Paternoster, riferendosi al testo di Patrignani- "ringrazio Don Giacomo Lorusso promotore di queste iniziative, iniziative che hanno un valore molto positivo".Si è entrato nel vivo dell'evento quando, il direttore della Biblioteca Finia, Don Giacomo ha raccontato una breve biografia dell'autore Giuseppe Antonio Patrignani (Moltalboddo, 22 febbraio 1659 – Roma, 15 febbraio 1733) famoso con lo pseudonimo di "Presepio Presepi". "Questo è un volume che abbiamo solo a Gravina è inedito", volume donato e dedicato all'ora Papa Benedetto XIII. Don Giacomo ha spiegato il valore del manoscritto che conta 630 pagine, composto da 22 capitoli che raccoglie circa 400 poesie dedicate alla Natività di Gesù."Questo volume è in questa città, e non casuale che sia qui" ha sottolineato Luigi Viscanti dopo aver snocciolato al pubblico le caratteristiche letterarie del testo di "Presepio Presepi". Mentre a conclusione Don Giacomo ha voluto ricordare il supporto ricevuto dall'avvocato Ninì Langiulli. Non sono mancati i ringraziamenti del direttore della Biblioteca Finia a chi ha collaborato per la riuscita dell'evento, ovvero l'associazione "Dò e Dè" nella persona di Raffaella Iannetti e "Viaggio a Gravina in Puglia" di Vincenzo Forzati.Nell'occasione, la biblioteca Capitolare non è rimasta un mero deposito di libri, ma e stata visitata da molte persone che incuriosite dalla tipologia di evento, si sono affacciate e hanno seguito con interesse la magistrale recitazione in versi e canto di artiste gravinesi, che hanno esaltato le peculiarità del prezioso volume.