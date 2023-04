Aiuti per autistici e famiglie, avviso del Comune

Sostenere forme di accoglienza che permettano di facilitare la vita quotidiana e la fruizione di attività e servizi da parte di persone affette da autismo e delle loro famiglie.Queste le motivazioni che hanno spinto l'Amministrazione Comunale a predisporre un Avviso Pubblico rivolto ad operatori di vari settori culturali e sociali, scuole e istituzioni pubbliche e private, esercizi commerciali e associazioni operanti sul territorio per aderire al programma di formazione e sensibilizzazione sul tema dell'autismo.Il progetto prevede la realizzazione di un percorso formativo della durata presumibile di 30 ore da programmare in un arco temporale di quattro mesi, da svolgersi presso la Sala Consiliare del nostro Comune. A tenere questi momenti formativi professionisti e specialisti del settore dell'Asl Bari.L'intento è quello di fornire ai partecipanti un livello base di conoscenza sui comportamenti da adottare con le persone affette da tale disturbo, dotandole di misure minime per adeguare gli ambienti e le attività offrire di favorire e semplificare la fruizione dei servizi ed accoglienza delle persone nello spettro autistico.Sul sito istituzionale del Comune di Gravina è possibile consultare e scaricare Avviso Pubblico e modulo di adesione.Gli interessati possono presentare la propria Manifestazione d'Interesse inviando la propria adesione entro le ore 23.59 del 22/04/2023 all'indirizzo PEC: protocollo.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it con indicazione nell'oggetto: "Manifestazione di interesse per la formazione e sensibilizzazione al tema sull'Autismo. Adesione".