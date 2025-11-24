Tutto pronto per GustArte

Turismo, sport, arte, gastronomia, tradizioni e sostenibilità: in una parola sola GustArte, la fiera Nazionale dei territori che sarà protagonista presso il quartiere fieristico di Gravina, dal 28 al 30 novembre.Tre giorni dedicati ai sapori autentici, all'arte, all'artigianato e alla cultura del territorio, con degustazioni, laboratori, mostre, incontri e tante esperienze che attendono i visitatori.Numerose le iniziative che si avvicenderanno nella tre giorni gravinese della manifestazione, con un intero padiglione dedicato alla gastronomia italiana e ai prodotti tipici di diverse regioni: dalla Sardegna alla Calabria, dalla Sicilia all'Abbruzzo, dal Lazio al Molise, dalla Toscana alla Puglia per raccontare tutti insieme i territori della penisola italiana.Non mancherà poi la parte della convegnistica nella quale saranno affrontate temi di attualità come ad esempio il turismo sostenibile e sociale, ma anche spazi per arte e mostre sul paesaggio murgiano, artigianato locale e artistico, tradizioni e cultura.Una fiera che intende ritagliarsi un posto di rilievo negli eventi del panorama nazionale.L'appuntamento è quindi per venerdì 28 novembre, alle ore 16, presso il quartiere fieristico di Gravina con il taglio del nastro e i saluti istituzionali.