Tutto pronto per GustArte

La fiera dei territori sbarca a Gravina. inaugurazione venerdì 28 novembre

Gravina - lunedì 24 novembre 2025
Turismo, sport, arte, gastronomia, tradizioni e sostenibilità: in una parola sola GustArte, la fiera Nazionale dei territori che sarà protagonista presso il quartiere fieristico di Gravina, dal 28 al 30 novembre.

Tre giorni dedicati ai sapori autentici, all'arte, all'artigianato e alla cultura del territorio, con degustazioni, laboratori, mostre, incontri e tante esperienze che attendono i visitatori.

Numerose le iniziative che si avvicenderanno nella tre giorni gravinese della manifestazione, con un intero padiglione dedicato alla gastronomia italiana e ai prodotti tipici di diverse regioni: dalla Sardegna alla Calabria, dalla Sicilia all'Abbruzzo, dal Lazio al Molise, dalla Toscana alla Puglia per raccontare tutti insieme i territori della penisola italiana.

Non mancherà poi la parte della convegnistica nella quale saranno affrontate temi di attualità come ad esempio il turismo sostenibile e sociale, ma anche spazi per arte e mostre sul paesaggio murgiano, artigianato locale e artistico, tradizioni e cultura.

Una fiera che intende ritagliarsi un posto di rilievo negli eventi del panorama nazionale.

L'appuntamento è quindi per venerdì 28 novembre, alle ore 16, presso il quartiere fieristico di Gravina con il taglio del nastro e i saluti istituzionali.
