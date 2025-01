Truffe agli anziani, i carabinieri fanno prevenzione

Sono aumentate da qualche tempo le truffe agli anziani o i tentativi di raggirare persone anziane sole. Anche a Gravina e Altamura ci sono state denunce e segnalazioni. Spesso i malviventi, provenienti dalla Campania, telefonano a casa delle vittime: uno di essi si finge "maresciallo dei carabinieri" e inventa la storia di un incidente stradale provocato dal figlio o dal nipote della persona presa di mira, con questo pretesto quindi si chiedono soldi per evitare guai giudiziari. Questa è una delle modalità più diffuse ma non l'unica.Per questo i carabinieri del Comando provinciale di Bari hanno presentato una nuova campagna di comunicazionecontro le truffe agli anziani. Il fenomeno è sempre più diffuso e perpetrato a danno di persone fragili, lasciando in loro segni talvolta indelebili. Oltre al danno economico e al trauma psicologico dell'invasione del proprio spazio di vita, infatti, le vittime subiscono anche il senso di colpa di essere state raggirate. Partecipano alla campagna la Asl (attraverso i propri canali e strutture, a diretto contatto con gli anziani) e le farmacie. Aderiscono anche aziende.Verrà distribuito materiale informativo con i consueti consigli. Il principale è questo: "nessun carabiniere verrà mai a chiedere soldi a casa". Con l'invito a chiamare il 112 al minimo dubbio o sospetto di raggiro.