Autobus FAL
Autobus FAL
Trasporti

Trasporto pubblico Gravina – Bari Z.I.: STP disponibile a un tavolo tecnico

Lo comunica il consigliere comunale Mario Conca

Gravina - martedì 12 agosto 2025 9.32
Accolta dalla STP la richiesta Conca di approntare un tavolo tecnico per discutere dell'arretramento del capolinea della linea Altamura–Modugno Z.I. fino a Gravina in Puglia.
A renderlo noto è lo stesso consigliere dei Cittadini Gravinesi in un comunicato stampa. Ecco cosa scrive Conca.


"A seguito della mia richiesta formale dello scorso 1° agosto, la Società Trasporti Provinciale (STP) Bari-Trani, per voce del Presidente e Amministratore Delegato Tandoi, ha comunicato la propria disponibilità a partecipare a un tavolo tecnico per affrontare il tema dell'arretramento del capolinea della linea Altamura–Modugno Z.I. fino a Gravina in Puglia.

Dopo la pausa estiva, mi attiverò per organizzare un incontro operativo con il Comune di Gravina in Puglia, la Città Metropolitana di Bari e la stessa STP, con l'obiettivo di perfezionare questa modifica del percorso per venire incontro alle esigenze degli utenti.

L'arretramento del capolinea rappresenterebbe un passo importante per garantire il diritto alla mobilità a centinaia di pendolari gravinesi che ogni giorno, e su più turni, si recano nelle aziende della zona industriale Bari–Modugno. Una misura che significherebbe risparmio economico per le famiglie, ottimizzazione delle rete trasportistica, maggiore sicurezza e una riduzione del traffico sulle strade, oggi già fortemente congestionate".

Mario Conca
Consigliere Comunale
Gravina in Puglia
  • Mario Conca
Altri contenuti a tema
Replica di Mario Conca alla risposta dell’assessore Vicino sul caso IVA Politica Replica di Mario Conca alla risposta dell’assessore Vicino sul caso IVA Comunicato stampa del consigliere dei Cittadini Gravinesi
Recupero Iva Commerciale, Vicino replica a Conca Politica Recupero Iva Commerciale, Vicino replica a Conca Per l’assessore “Mario Conca spara falsità a raffica con il solo obiettivo di conquistare facile visibilità ai danni della verità”.
Mario Conca: Recupero IVA, da errore a spesa da oltre 100 mila euro Politica Mario Conca: Recupero IVA, da errore a spesa da oltre 100 mila euro Per il consigliere comunale di minoranza “L’ennesimo pasticcio a caro prezzo per i cittadini gravinesi”
Arretramento capolinea linea Altamura–Modugno Z.I. fino a Gravina Arretramento capolinea linea Altamura–Modugno Z.I. fino a Gravina La richiesta del consigliere comunale Mario Conca
Gravina esporta dirigenti Politica Gravina esporta dirigenti Mario Conca: “missione impossibile o strategia kafkiana?”
Ospedale della Murgia, Conca: “da 11 anni attendiamo attenzione e l'essenziale” Ospedale e Sanità Ospedale della Murgia, Conca: “da 11 anni attendiamo attenzione e l'essenziale” Il consigliere dei Cittadini Gravinesi: “ora basta con il fumo negli occhi”
Silos, Conca: "assolto in primo grado, sentenza definitiva" Politica Silos, Conca: "assolto in primo grado, sentenza definitiva" Nota stampa del consigliere comunale dei Cittadini Gravinesi
Conca: “Cava Graviglione, la verità viene a galla, un pezzo alla volta” Politica Conca: “Cava Graviglione, la verità viene a galla, un pezzo alla volta” Comunicato stampa del consigliere dei Cittadini Gravinesi
Ondate di caldo: alcune regole per proteggersi
12 agosto 2025 Ondate di caldo: alcune regole per proteggersi
Due incendi avvolgono la città
11 agosto 2025 Due incendi avvolgono la città
Replica di Mario Conca alla risposta dell’assessore Vicino sul caso IVA
11 agosto 2025 Replica di Mario Conca alla risposta dell’assessore Vicino sul caso IVA
Festival Giovanile della Lirica, questa sera va in scena il Rigoletto
11 agosto 2025 Festival Giovanile della Lirica, questa sera va in scena il Rigoletto
Avvisi nuove OP e investimenti produttivi
11 agosto 2025 Avvisi nuove OP e investimenti produttivi
Proverbi e Modi di Dire Gravinesi: La persona e il suo Comportamento (Seconda Parte)
11 agosto 2025 Proverbi e Modi di Dire Gravinesi: La persona e il suo Comportamento (Seconda Parte)
On. L’Abbate (M5S): “Alta Murgia, il Parco sacrificato alla politica, è lo spoil system, deve andare così!
10 agosto 2025 On. L’Abbate (M5S): “Alta Murgia, il Parco sacrificato alla politica, è lo spoil system, deve andare così!
Recupero Iva Commerciale, Vicino replica a Conca
10 agosto 2025 Recupero Iva Commerciale, Vicino replica a Conca
Asl, formati i primi 70 infermieri di Famiglia e di Comunità
9 agosto 2025 Asl, formati i primi 70 infermieri di Famiglia e di Comunità
Tarantini: “Un mandato al servizio del territorio: sei anni alla guida del PNAM”
9 agosto 2025 Tarantini: “Un mandato al servizio del territorio: sei anni alla guida del PNAM”
Il Bike sharing va inserito nel piano triennale della Puglia
9 agosto 2025 Il Bike sharing va inserito nel piano triennale della Puglia
Fbc, importante test con il Bisceglie
8 agosto 2025 Fbc, importante test con il Bisceglie
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
GravinaLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.