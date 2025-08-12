Trasporto pubblico Gravina – Bari Z.I.: STP disponibile a un tavolo tecnico

Accolta dalla STP la richiesta Conca di approntare un tavolo tecnico per discutere dell'arretramento del capolinea della linea Altamura–Modugno Z.I. fino a Gravina in Puglia.A renderlo noto è lo stesso consigliere dei Cittadini Gravinesi in un comunicato stampa. Ecco cosa scrive Conca."A seguito della mia richiesta formale dello scorso 1° agosto, la Società Trasporti Provinciale (STP) Bari-Trani, per voce del Presidente e Amministratore Delegato Tandoi, ha comunicato la propria disponibilità a partecipare a un tavolo tecnico per affrontare il tema dell'arretramento del capolinea della linea Altamura–Modugno Z.I. fino a Gravina in Puglia.Dopo la pausa estiva, mi attiverò per organizzare un incontro operativo con il Comune di Gravina in Puglia, la Città Metropolitana di Bari e la stessa STP, con l'obiettivo di perfezionare questa modifica del percorso per venire incontro alle esigenze degli utenti.L'arretramento del capolinea rappresenterebbe un passo importante per garantire il diritto alla mobilità a centinaia di pendolari gravinesi che ogni giorno, e su più turni, si recano nelle aziende della zona industriale Bari–Modugno. Una misura che significherebbe risparmio economico per le famiglie, ottimizzazione delle rete trasportistica, maggiore sicurezza e una riduzione del traffico sulle strade, oggi già fortemente congestionate".