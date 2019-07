Strada statale 96, aperto un altro nuovo tratto

Aperto un altro tratto nuovo sulla strada statale 96: è la circonvallazione di Altamura. Quindi collegamento per Bari ancora più veloce e finiscono anche i disagi per il cantiere che è durato più del previsto.E' stata aperta al traffico la variante di Altamura, tra la strada statale 96 'Barese' e la 99 ' di Matera' nell'ambito dei lavori di adeguamento dal km 85,000 (inizio Variante di Altamura) al km 81,300 (innesto con la SS 99). La nuova Variante, che rientra nell'ambito dei lavori dell'itinerario Bari.Matera, è stata realizzata con l'ampliamento da due a quattro corsie e dei relativi svincoli. Il valore complessivo dell'investimento è di circa 35 milioni di euro.Nel dettaglio, l'apertura al traffico riguarda la SS 96 tra il km 81,300 ed il km 83,700 e la SS 99 dal km 0,000 al km 2,700 incluso il nuovo raccordo SS 99 oltre alle relative rampe, rotatorie e svincoli.L'intervento completa e potenzia il collegamento infrastrutturale tra Puglia e Basilicata, migliorando la raggiungibilità dei territori serviti, la connessione internodale con i nodi ferroviari ed aereoportuali dell'area metropolitana di Bari e l'accessibilità al territorio di Matera, Capitale Europea della Cultura 2019.Prima della rotatoria in corso di dismissione sulla SS 99 in esercizio (lavori già aggiudicati ed in fase di consegna) è previsto un restringimento di carreggiata da due ad una corsia con limite di velocità di 40 km/h.L'apertura consentirà anche il completamento delle opere complementari e di finitura previste sulla viabilità secondaria sino ad oggi interessata dalle deviazioni del traffico, per il completamento e la definitiva conclusione dei lavori.