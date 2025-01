Galleria Salsa, ancora una chiusura

Per consentire la verifica ispettiva da parte della Commissione Permanente Gallerie, l'Anas ha comunicato la decisione di chiudere al traffico la Galleria Salsa e, quindi, la SS 96 "Variante di Gravina in Puglia" per mercoledì 5 febbraio, nelle ore pomeridiane dalle 15 alle 19.La chiusura del traffico sulla Strada Statale SS 96 BARESE dal km 67+900 al km 73+000 per permettere il sopralluogo della commissione Gallerie, così da consentire la messa in esercizio definitiva della Galleria Salsa, costringerà tutti i mezzi ad effettuare delle deviazioni.Nella circostanza la società delle strade ha previsto dei percorsi alternativi, ed in particolare i mezzi pesanti oltre le 3,5 tonnellate subiranno la deviazione obbligatoria al km 68+000 della SS 96 sulla SP 53 in direzione Matera, se provenienti dalla Basilicata; al km 84+000 della SS 96 in direzione Matera (SS 99) se provenienti da Bari; ai km 78+440, 78+850 e 79+750 della SS 96 in uscita dall'abitato di Altamura in direzione Matera (SS 99).Per i veicoli leggeri, invece, l'Anas ha previsto la deviazione obbligatoria ai km 67+900 e 73+000 della SS 96 con percorso alternativo all'interno del centro abitato di Gravina in Puglia e "una deviazione consigliata per le lunghe percorrenze come da percorso obbligatorio per i mezzi pesanti".