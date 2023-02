Sostegno canoni locazione, Elaborata la graduatoria

Sono molte le persone indigenti che aspettavano l'arrivo della graduatoria rispondente all'avviso pubblico per il sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.Ebbene adesso arriva da Palazzo di Città la notizia tanto attesa. Dalla casa comunale, infatti, giunge comunicazione della avvenuta compilazione della graduatoria dei beneficiari ammessi e degli istanti non ammessi al sussidio.La graduatoria però non verrà pubblicata. I dati sensibili sulle famiglie ammesse a contributo non saranno resi noti dagli uffici comunali per motivi di privacy, ma – sottolineano da Via Vittorio Veneto 12- "le relative informazioni in merito all'esito delle rispettive istanze potranno essere fornite esclusivamente all'intestatario dell'istanza o ad un componente del nucleo familiare maggiorenne del richiedente, presso lo sportello dell'Ufficio Servizi Sociali sito in Piazza Cavour n. 19".Una volta stabilito di rientrare nella graduatoria degli aventi diritto, i beneficiari del sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, potranno riscuotere quanto gli compete presso gli sportelli della sede centrale della Banca popolare di Puglia e basilicata o presso la filiare di via bari già a cominciare da domani.