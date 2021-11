Si attende ancora per rifacimento delle strade urbane

Situazione strade sempre più disastrata e lamentele continue da parte degli automobilisti e dei cittadini gravinesi che da tempo avevano avuto rassicurazioni da parte dell'amministrazione comunale circa l'imminente rifacimento dei manti stradali urbani. Lamentele sempre più pressanti che hanno visto il sindaco Valente vedersi costretto a spiegare come stanno le cose e l'iter che il procedimento sta avendo.Non ci sono ritardi secondo Valente, con la giunta che in questi giorni ha dato il via libera all'Incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di rifacimento delle pavimentazioni stradali nel centro abitato di Gravina.Una tempistica dettata dal normale iter procedurale- assicura il primo cittadino- che spiega come in questi anni non si sia potuto procedere ad aggiustare le strade perché la maggior parte dei finanziamenti necessari alla realizzazione delle opere provengono da fondi sovraccomunali. Ma Comunità europea, Governo centrale e Regione non prevedono finanziamenti per progetti di rifacimento delle strade."Questo ha fatto sollevare una vera e propria protesta tra i Comuni che si sono rivolti alla regione Puglia, la quale ha messo a disposizione dei fondi" - dice il sindaco. Al Comune di Gravina sono toccati circa 1 milione e 500 mila euro: soldi che però non sono ancora arrivati. "Ma il Comune non è stato con le mani in mano" - sottolinea Valente, ricordando come comunque si sia lavorato per rifacimento delle strade. L'amministrazione, infatti, ha investito tutta la propria capacità di indebitamento per il rifacimento delle strade e già a gennaio la giunta aveva approvato lo studio di fattibilità per il rifacimento del manto stradale su 24 arterie cittadine. Operazioni che hanno avuto una battuta d'arresto a causa della necessità di approvare prima il bilancio comunale. "Così, adesso, dopo l'approvazione del bilancio- conferma Valente- abbiamo potuto fare la progettazione esecutiva ed è stato individuato il progettista incaricato".Ad occuparsi della progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere sarà la ditta ATECH s.r.l. di Bari, individuata tramite piattaforma Mepa, che si è aggiudicata la cifra di circa 26mila euro per effettuare la progettazione esecutiva: ultimo stadio di progettazione prima di andare a bando di gara. Infatti, - spiega in conclusione Valente- una volta avuta la progettazione esecutiva, che dovrebbe arrivare al massimo in una decina di giorni, entro il 10 dicembre il Comune accederà ad un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti e poi solo allora si potrà indire la gara d'appalto.Quindi- a detta del primo cittadino- non ci sono colpevoli ritardi da parte dell'amministrazione comunale, con i lavori di rifacimento che partiranno il 2022. Ed infine- preannuncia Valente- quando, poi, arriveranno i finanziamenti regionali, si procederà ad una nuova gara d'appalto per completare l'opera su altre arterie cittadine.(Foto di archivio)