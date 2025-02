È attivo presso la Biblioteca di comunità "La casa del fuorilegge" di Gravina in Puglia il servizio di consultazione e prestito di risorge digitali, attraverso il portale MLOL Terra di Bari Guest Card – Polo SBN Terra di Bari https://terradibariguestcard.medialibrary.it.Il soggetto attuatore del progetto è la Biblioteca Metropolitana De Gemmis di Bari, capofila del Polo SBN Terra di Bari, afferente al Servizio Beni e Attività Artistiche e culturali della Città Metropolitana di Bari.Il progetto "Terra di Bari Guest Card - Polo SBN Terra di Bari - Risorse digitali in rete", il portale delle biblioteche comunali del territorio della Città Metropolitana di Bari, mette a disposizione dei propri utenti il servizio di biblioteca digitale mediante la piattaforma MediaLibraryOnLine per:-il prestito di e-book con licenza scaricabili su diversi dispositivi e-reader, tablet, smartphone, Pc;-la lettura e la consultazione in linea di riviste e quotidiani nazionali e internazionali (vedi Edicola);-la consultazione dell'Archivio del Corriere della Sera;-l'ascolto di brani musicali (Naxos Music Library);-la fruizione di audiolibri in streaming Il Narratore;-la visione di film in streaming del catalogo CG Entertainment;Il servizio, totalmente gratuito, è riservato agli utenti iscritti ad una delle Biblioteche partecipanti al portale e che risiedano o siano domiciliati in Provincia di Bari.Per i minori di 16 anni è necessario che la Biblioteca registrante abbia il consenso specifico scritto da parte di un genitore/tutore del minore per l'accesso alle risorse digitali della piattaforma Mlol.Le credenziali per l'accesso a MediaLibraryOnLine devono essere richieste alla propria Biblioteca di riferimento (insistente nel proprio territorio di residenza o domicilio). Puoi recarti in biblioteca con il codice fiscale e un documento d'identità valido (carta d'identità, patente o passaporto) e verrai registrato.Il prestito degli e-book è limitato a 4 (quattro) download al mese solare per utente e ha una durata di 14 giorni. Le risorse consultabili in linea possono prevedere un limite massimo di accessi contemporanei: è pertanto possibile che la risorsa che interessa sia già in uso da parte di un altro utente. In questo caso è necessario attendere che venga lasciata libera da chi la sta utilizzando.