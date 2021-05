Segnaletica stradale inesistente, la denuncia di “Cittadini Gravinesi”

4 foto segnaletica - cittadini Gravinesi

Una nota indirizzata al sindaco Alesio Valente e all'assessore comunale con delega alla segnaletica stradale Pino Laico nella quale, con tanto di corredo fotografico, il movimento Politico "Cittadini Gravinesi", guidato da Mario Conca, denuncia lo stato di inadeguatezza della segnaletica stradale orizzontale e verticale in ingresso alla città da via De Gasperi. Una situazione che determina uno stato di pericolo per gli automobilisti e la popolazione, in particolar modo adesso che c'è stata una intensificazione del traffico dovuta ai lavori in corso di svolgimento presso la Galleria Salsa, sulla SS96. Di seguito il comunicato integrale di Cittadini Gravinesi.E' ben nota a tutti la carenza e soprattutto lo stato deteriorato della segnaletica verticale ed orizzontale, ormai cronica , nella nostra città, che rappresenta tutti i giorni un vero e proprio pericolo sia per automobilisti che per qualsiasi altro cittadino, ma allo stato attuale ciò che più ci preme è la situazione venutasi a creare, e che potrebbe diventare fonte di incidenti più o meno gravi, vista la deviazione in città dei mezzi leggeri, di gente forestiera che non sa la viabilità quotidiana del paese, per i lavori di manutenzione della galleria Salsa lungo la variante di Gravina in Puglia della SS 96,dal km 69+960 al km 70+684. In particolare stiamo parlando della rotatoria dove si intersecano Via San Sebastiano, Via Tripoli e Via Alcide De Gasperi, dove la segnaletica verticale ed orizzontale è praticamente assente o molto carente come si può denotare dalle foto che alleghiamo.Ci hanno segnalato e abbiamo constatato che proprio negli ultimi giorni, e in diversi casi, gli automobilisti, si presume per lo più gente non del luogo che è costretta a percorrere la deviazione cittadina alternativa alla chiusura della galleria Salsa, anziché percorrere la rotatoria come previsto dal codice della strada in senso antiorario, la interpretano in modo del tutto personale tagliando dritto la stessa e quindi ad esempio, arrivando da città limitrofe delle Basilicata e percorrendo Via Alcide De Gasperi proseguono, senza roteare, dritto verso la medesima via o via San Sebastiano o anche per fino via Tripoli direzione Bari, diventando delle vere e proprie mine vaganti sia per altri automobilisti e sia per i pedoni, che vista anche l'assenza totale di strisce pedonali non si aspettano tale manovra.Pertanto invitiamo l'amministrazione, l'Assessore preposto, o chi per loro, a procedere in maniera solerte ad intervenire e sistemare il tutto a dovere, anche incrementando se è necessario la segnalazione di tale rotatoria, prima di dover raccontare l'ennesima situazione triste annunciata.