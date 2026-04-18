Scuola
Scuola
Scuola e Università

Istruzione, al via il contest artistico sulla “Cultura del Dono”

Studenti e studentesse pugliesi chiamati a proporre lavori grafici per il Calendario scolastico regionale 2026/2027

Gravina - sabato 18 aprile 2026 13.58 Comunicato Stampa
Regione Puglia lancia ufficialmente l'edizione 2026/2027 del contest artistico per la realizzazione delle immagini del nuovo Calendario scolastico regionale, rivolto alle studentesse e agli studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio.

L'iniziativa, realizzata in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e per questa edizione anche con il Centro Regionale Trapianti, nasce con l'obiettivo di trasformare la scuola in un motore di cambiamento culturale, promuovendo tra i più giovani i valori della solidarietà, della gratuità e della cittadinanza attiva.

Il tema scelto per il contest di quest'anno è "La Cultura del Dono e il dono della vita", un invito a riflettere sul valore della donazione di organi e tessuti come gesto di solidarietà e responsabilità collettiva. Un tema di grande rilevanza, che merita di essere conosciuto e approfondito, specialmente tra i più giovani.

In Italia, infatti, al compimento dei 18 anni e in occasione del rilascio o del rinnovo della Carta d'Identità Elettronica (CIE), è possibile esprimere la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti. Quel "Sì" rappresenta una scelta consapevole e generosa, capace di rafforzare i legami tra le persone e di tradurre in azione concreta il valore della cura e dell'attenzione verso gli altri.

Il contest associato al calendario scolastico, dunque, non è solo un concorso artistico, ma un'occasione educativa per intraprendere un percorso di consapevolezza per cittadini più informati, responsabili e solidali.
L'assessora alla Cultura e Conoscenza della Regione Puglia Silvia Miglietta sottolinea infatti che "con questo contest, vogliamo parlare ai più giovani stimolandoli a esprimersi attraverso i linguaggi della creatività. La cultura del dono è un valore fondamentale per la crescita di una comunità più consapevole e solidale. Coinvolgere le studentesse e gli studenti significa non solo informarli, ma renderli protagonisti di un cambiamento culturale che parte dalla scuola e arriva nelle famiglie. Educare al dono significa educare alla vita, alla responsabilità e alla cura dell'altro".

Il concorso è aperto sia a singoli studenti sia a gruppi, e prevede la realizzazione di un elaborato originale accompagnato da un titolo o slogan. Le proposte dovranno distinguersi per creatività, coerenza con il tema, forza comunicativa e originalità della tecnica utilizzata.
I lavori selezionati saranno utilizzati per la realizzazione del progetto grafico del Calendario scolastico regionale, che sarà distribuito in tutte le scuole pugliesi.

La partecipazione è gratuita e le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 15 maggio 2026.
  • Regione Puglia
  • Scuola
Altri contenuti a tema
La Puglia accelera sull’assistenza domiciliare Ospedale e Sanità La Puglia accelera sull’assistenza domiciliare 112 mila assistiti nel 2025, quintuplicato il dato del 2019 e superato il target PNRR
Rinaturalizzazione suoli degradati, anche Gravina nell’elenco proposte ammesse Territorio Rinaturalizzazione suoli degradati, anche Gravina nell’elenco proposte ammesse Finanziate nell’ambito del Fondo per il contrasto al consumo di suolo.
Buoni educativi 0-3, stanziati più di 6 mln di euro per coprire istanze Buoni educativi 0-3, stanziati più di 6 mln di euro per coprire istanze L’assessora Miglietta: “Impegno mantenuto per l’annualità in corso. Apriamo un confronto nazionale sulla sostenibilità del sistema”
Microcredito sociale, nuovo avviso pubblico da 900mila euro Lavoro e Impresa Microcredito sociale, nuovo avviso pubblico da 900mila euro La Regione Puglia mira a promuovere progetti di microcredito, educazione finanziaria ed inclusione sociale
Indennità di Pronto Soccorso Ospedale e Sanità Indennità di Pronto Soccorso Approva il piano di riparto di 44 milioni di euro dalla Giunta Regionale
Liste d’attesa: superato il 100% del target sui richiami Ospedale e Sanità Liste d’attesa: superato il 100% del target sui richiami Risultato raggiunto con tre mesi di anticipo
Buono Servizio 2026-2027, stanziati 35 milioni società Buono Servizio 2026-2027, stanziati 35 milioni Per continuità e innovazione nei servizi per anziani e persone con disabilità
La Giunta regionale approva il piano sangue 2026 Ospedale e Sanità La Giunta regionale approva il piano sangue 2026 Obiettivo: garantire sicurezza e sostenibilità al sistema trasfusionale regionale
Piani recupero liste d’attesa: ridotti tempi erogazione prestazioni U e B del 2026
18 aprile 2026 Piani recupero liste d’attesa: ridotti tempi erogazione prestazioni U e B del 2026
La Puglia accelera sull’assistenza domiciliare
18 aprile 2026 La Puglia accelera sull’assistenza domiciliare
Mercato ortofrutta, Cittadini Gravinesi in piazza per raccolta firme
18 aprile 2026 Mercato ortofrutta, Cittadini Gravinesi in piazza per raccolta firme
Rinaturalizzazione suoli degradati, anche Gravina nell’elenco proposte ammesse
17 aprile 2026 Rinaturalizzazione suoli degradati, anche Gravina nell’elenco proposte ammesse
VeLo – Nuova composizione di Daniela Mastrandrea
17 aprile 2026 VeLo – Nuova composizione di Daniela Mastrandrea
Bando scuolabus, atto di indirizzo della giunta
17 aprile 2026 Bando scuolabus, atto di indirizzo della giunta
Buoni educativi 0-3, stanziati più di 6 mln di euro per coprire istanze
17 aprile 2026 Buoni educativi 0-3, stanziati più di 6 mln di euro per coprire istanze
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
16 aprile 2026 Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
Anche Filippo Mascellaro tra le Eccellenze dello sport pugliese
16 aprile 2026 Anche Filippo Mascellaro tra le Eccellenze dello sport pugliese
La casa del Fuorilegge è tra “I Rifugi”
16 aprile 2026 La casa del Fuorilegge è tra “I Rifugi”
Microcredito sociale, nuovo avviso pubblico da 900mila euro
16 aprile 2026 Microcredito sociale, nuovo avviso pubblico da 900mila euro
732^ San Giorgio, tra tradizione e futuro
15 aprile 2026 732^ San Giorgio, tra tradizione e futuro
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
GravinaLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.