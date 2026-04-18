Istruzione, al via il contest artistico sulla “Cultura del Dono”

Regione Puglia lancia ufficialmente l'edizione 2026/2027 del contest artistico per la realizzazione delle immagini del nuovo Calendario scolastico regionale, rivolto alle studentesse e agli studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio.L'iniziativa, realizzata in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e per questa edizione anche con il Centro Regionale Trapianti, nasce con l'obiettivo di trasformare la scuola in un motore di cambiamento culturale, promuovendo tra i più giovani i valori della solidarietà, della gratuità e della cittadinanza attiva.Il tema scelto per il contest di quest'anno è "La Cultura del Dono e il dono della vita", un invito a riflettere sul valore della donazione di organi e tessuti come gesto di solidarietà e responsabilità collettiva. Un tema di grande rilevanza, che merita di essere conosciuto e approfondito, specialmente tra i più giovani.In Italia, infatti, al compimento dei 18 anni e in occasione del rilascio o del rinnovo della Carta d'Identità Elettronica (CIE), è possibile esprimere la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti. Quel "Sì" rappresenta una scelta consapevole e generosa, capace di rafforzare i legami tra le persone e di tradurre in azione concreta il valore della cura e dell'attenzione verso gli altri.Il contest associato al calendario scolastico, dunque, non è solo un concorso artistico, ma un'occasione educativa per intraprendere un percorso di consapevolezza per cittadini più informati, responsabili e solidali.L'assessora alla Cultura e Conoscenza della Regione Puglia Silvia Miglietta sottolinea infatti che "con questo contest, vogliamo parlare ai più giovani stimolandoli a esprimersi attraverso i linguaggi della creatività. La cultura del dono è un valore fondamentale per la crescita di una comunità più consapevole e solidale. Coinvolgere le studentesse e gli studenti significa non solo informarli, ma renderli protagonisti di un cambiamento culturale che parte dalla scuola e arriva nelle famiglie. Educare al dono significa educare alla vita, alla responsabilità e alla cura dell'altro".Il concorso è aperto sia a singoli studenti sia a gruppi, e prevede la realizzazione di un elaborato originale accompagnato da un titolo o slogan. Le proposte dovranno distinguersi per creatività, coerenza con il tema, forza comunicativa e originalità della tecnica utilizzata.I lavori selezionati saranno utilizzati per la realizzazione del progetto grafico del Calendario scolastico regionale, che sarà distribuito in tutte le scuole pugliesi.La partecipazione è gratuita e le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 15 maggio 2026.