Riperimetrazione area Zes, parte la seconda fase

Per conseguire la riperimetrazione della ZES (Zona Economia Speciale) alle aree della zona industriale/artigianale di Via Spinazzola, della zona PIP e delle aree contermini ad esse, nei giorni scorsi, la Giunta Municipale ha approvato un atto di indirizzo attraverso il quale è stato dato mandato agli uffici comunali di predisporre un avviso pubblico esplorativo-manifestazione di interesse diretto a tutti gli operatori economici, alle imprese esistenti o a costituirsi che intendono ampliare o insediare nuovi impianti produttivi all'interno del territorio comunale ricadente nella Zes interregionale adriatica.Tale avviso persegue le finalità del piano di sviluppo strategico della Zona Economica Speciale interregionale Adriatica e ha la duplice finalità di raccogliere la disponibilità del mondo imprenditoriale e, allo stesso tempo, rafforzare la candidature del Comune di Gravina presso Il Commissario Straordinario del Governo per la Zes Adriatica.Alla presentazione del candidature, le imprese dovranno attestare:1. La coerenza dell'area che si intende candidare e/o che si rende necessaria per dimensioni e ubicazione allo sviluppo dell'iniziativa imprenditoriale, alle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo di cui alla Delibera di Giunta n. 5/2022 ad oggetto: "Indirizzo politico per il Commissario Zes", dalla quale si evince la volontà di avviare lo studio dell'allargamento della Zes aree della zona industriale/artigianale di Via Spinazzola, della zona PIP e delle aree contermini ad esse;2. L'eventuale disponibilità, anche attraverso atti in costo di perfezionamento delle aree che si intendono candidare;3. Il possesso, da parte delle aree che si intendono candidare, di coerente destinazione d'uso o comunque non in contrasto con la pianificazione sopra ordinata e del settore per cui essa possa essere acquisita in seguito;4. L'assenza di vincoli giuridici e ambientali che pregiudichino o ostacolino l'esercizio delle attività di impresa, non potendo essere acquisiti eventuali permessi, nulla osta, autorizzazioni richieste;5. La localizzazione al di fuori delle aree tipizzate dall'Autorità di Bacino ad alta pericolosità idraulica;6. di vincoli derivanti dalla presenza di immobili ed aree sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali.Le domande di candidatura devono essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo suap.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it, riportando come oggetto "Avviso aree proposta di perimetrazione Comune di Gravina in Puglia" nel termine di 20 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sull'albo pretorio del Comune di Gravina in Puglia.Le domande presentate con modalità diverse, non saranno prese in considerazione.Tutta la documentazione è possibile scaricarla dal sito del Comune di Gravina in Puglia, tutti gli allegati sono consultabili cliccando sulla graffetta accanto alla Determinazione Dirigenziale nr. 475 del 04/08/2022.Con questi provvedimenti, manteniamo gli impegni assunti con il mondo imprenditoriale locale che da più parti ha chiesto e chiede una riperimetrazione della Zona ad Economia Speciale.Da parte nostra ci mettiamo il massimo impegno per il raggiungimento dell'obiettivo, al mondo imprenditoriale chiediamo di starci accanto e rendere più solida la nostra candidatura.La strategia adottata per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato si fonda su 3 step:1° stepL'Atto di indirizzo riportato nella Delibera di Giunta n. 5/2022 con la quale questa Amministrazione ha inteso chiedere al Commissario Straordinario di Governo una riperimetrazione della Zes alle aree della zona industriale/artigianale di Via Spinazzola, della zona PIP e delle aree contermini ad esse;2° stepCoinvolgimento del territorio, mediante questo Avviso pubblico al fine di ragioniamo su una ipotesi di sviluppo partecipato;3° stepCandidatura corredata dalla volontà di tanti imprenditori di accedere ai benefici provenienti dall'allargamento della nostra Zes al Commissario Straordinario di Governo, con annessa richiesta di finanziamento di opere infrastrutturali al servizio delle stesse aree.Questo provvedimento rappresenta il secondo tassello per la riperimetrazione della Zes e la programmazione dello sviluppo delle attività economiche e produttive del nostro territorio.Oggi chiediamo al mondo produttivo di manifestare la propria volontà ad ampliare la propria attività o ad insediare nuovi impianti produttivi al fine di rafforzare la candidatura avanzata da questa Amministrazione Comunale ad una nuova riperimetrazione dell'area Zes.E' una sfida ambiziosa, che vale la pena tentare. Dobbiamo provarci e giocare questa partita con il sostegno del mondo produttivo di questa città.