Gravina e Naxos unite nel segno degli antichi acquedotti

11 foto acquedotto naxos gravina

"A nome della Città di Gravina in Puglia, è nostro grande piacere invitare ufficialmente il Sig. Vasilis Flerianos, Vice Sindaco della Cultura che rappresenta il Comune di Naxos e delle Piccole Cicladi, a recarsi in Puglia, Italia".Questo l'incipit della lettera che il sindaco di Gravina Fedele Lagreca ha rivolto al suo omologo della città greca di Naxos, invitandolo a venire a visitare la città."Lo scopo di questo invito è avviare e rafforzare una collaborazione culturale tra la nostra regione della Puglia e l'area storica di Flerio a Naxos, con particolare attenzione agli antichi acquedotti che costituiscono parte integrante del nostro patrimonio mediterraneo condiviso" - spiega il primo cittadino lancia la proposta di lavorare insieme per il riconoscimento e l'iscrizione di questi acquedotti come Monumenti Patrimonio dell'Umanità UNESCO.Un progetto ambizioso al quale lavorare attraverso visite ai siti e workshop congiunti dedicati alla preparazione della documentazione necessaria per la candidatura.L'iniziativa dell'amministrazione comunale arriva su sollecitazione di Giuseppe Lorusso, 48enne farmacista di Gravina e ricercatore freelance che in uno dei suoi viaggi ha deciso di andare a visitare proprio la piccola isola delle Cicladi."Il focus dei miei studi è l'acqua. Per questo ho deciso di andare a Naxos"- racconta Giuseppe, che spiega come lì, il sito dell'acquedotto sia stato studiato e reso fruibile attraverso un percorso per i visitatori. "Per questo è necessario che anche noi facciamo lo stesso percorso, facendo studiare il nostro di acquedotto, così da riuscire a valorizzarlo". Lorusso ha avuto modo di conoscere la città di Naxos e di trovare molte similitudini tra il loro acquedotto e quello di Gravina.Una constatazione che lo ha portato a chiedere a Vasilis Flerianos vicesindaco, nonché assessore alla cultura della cittadina ellenica, di venire in Puglia, qui sulla Murgia, a conoscere la città di Gravina ed iniziare insieme un percorso di gemellaggio per raggiungere obiettivi comuni."l'idea ambiziosa- sottolinea Lorusso- è quella di poter realizzare un dossier transnazionale e candidarlo quale Geosito Unesco".E così il 13 ed il 14 ottobre Flerianos sarà ospite della città di Gravina in modo da poter cominciare un percorso comune che porti alla valorizzazione dell'antica rete idrica locale e ad una proficua collaborazione tra le due cittadine.