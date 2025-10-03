cultura
Gravina e Naxos unite nel segno degli antichi acquedotti
Il sindaco Lagreca invita a Gravina l’assessore alla cultura dell’isola greca per una proficua collaborazione
Gravina - venerdì 3 ottobre 2025
"A nome della Città di Gravina in Puglia, è nostro grande piacere invitare ufficialmente il Sig. Vasilis Flerianos, Vice Sindaco della Cultura che rappresenta il Comune di Naxos e delle Piccole Cicladi, a recarsi in Puglia, Italia".
Questo l'incipit della lettera che il sindaco di Gravina Fedele Lagreca ha rivolto al suo omologo della città greca di Naxos, invitandolo a venire a visitare la città.
"Lo scopo di questo invito è avviare e rafforzare una collaborazione culturale tra la nostra regione della Puglia e l'area storica di Flerio a Naxos, con particolare attenzione agli antichi acquedotti che costituiscono parte integrante del nostro patrimonio mediterraneo condiviso" - spiega il primo cittadino lancia la proposta di lavorare insieme per il riconoscimento e l'iscrizione di questi acquedotti come Monumenti Patrimonio dell'Umanità UNESCO.
Un progetto ambizioso al quale lavorare attraverso visite ai siti e workshop congiunti dedicati alla preparazione della documentazione necessaria per la candidatura.
L'iniziativa dell'amministrazione comunale arriva su sollecitazione di Giuseppe Lorusso, 48enne farmacista di Gravina e ricercatore freelance che in uno dei suoi viaggi ha deciso di andare a visitare proprio la piccola isola delle Cicladi.
"Il focus dei miei studi è l'acqua. Per questo ho deciso di andare a Naxos"- racconta Giuseppe, che spiega come lì, il sito dell'acquedotto sia stato studiato e reso fruibile attraverso un percorso per i visitatori. "Per questo è necessario che anche noi facciamo lo stesso percorso, facendo studiare il nostro di acquedotto, così da riuscire a valorizzarlo". Lorusso ha avuto modo di conoscere la città di Naxos e di trovare molte similitudini tra il loro acquedotto e quello di Gravina.
Una constatazione che lo ha portato a chiedere a Vasilis Flerianos vicesindaco, nonché assessore alla cultura della cittadina ellenica, di venire in Puglia, qui sulla Murgia, a conoscere la città di Gravina ed iniziare insieme un percorso di gemellaggio per raggiungere obiettivi comuni.
"l'idea ambiziosa- sottolinea Lorusso- è quella di poter realizzare un dossier transnazionale e candidarlo quale Geosito Unesco".
E così il 13 ed il 14 ottobre Flerianos sarà ospite della città di Gravina in modo da poter cominciare un percorso comune che porti alla valorizzazione dell'antica rete idrica locale e ad una proficua collaborazione tra le due cittadine.
Questo l'incipit della lettera che il sindaco di Gravina Fedele Lagreca ha rivolto al suo omologo della città greca di Naxos, invitandolo a venire a visitare la città.
"Lo scopo di questo invito è avviare e rafforzare una collaborazione culturale tra la nostra regione della Puglia e l'area storica di Flerio a Naxos, con particolare attenzione agli antichi acquedotti che costituiscono parte integrante del nostro patrimonio mediterraneo condiviso" - spiega il primo cittadino lancia la proposta di lavorare insieme per il riconoscimento e l'iscrizione di questi acquedotti come Monumenti Patrimonio dell'Umanità UNESCO.
Un progetto ambizioso al quale lavorare attraverso visite ai siti e workshop congiunti dedicati alla preparazione della documentazione necessaria per la candidatura.
L'iniziativa dell'amministrazione comunale arriva su sollecitazione di Giuseppe Lorusso, 48enne farmacista di Gravina e ricercatore freelance che in uno dei suoi viaggi ha deciso di andare a visitare proprio la piccola isola delle Cicladi.
"Il focus dei miei studi è l'acqua. Per questo ho deciso di andare a Naxos"- racconta Giuseppe, che spiega come lì, il sito dell'acquedotto sia stato studiato e reso fruibile attraverso un percorso per i visitatori. "Per questo è necessario che anche noi facciamo lo stesso percorso, facendo studiare il nostro di acquedotto, così da riuscire a valorizzarlo". Lorusso ha avuto modo di conoscere la città di Naxos e di trovare molte similitudini tra il loro acquedotto e quello di Gravina.
Una constatazione che lo ha portato a chiedere a Vasilis Flerianos vicesindaco, nonché assessore alla cultura della cittadina ellenica, di venire in Puglia, qui sulla Murgia, a conoscere la città di Gravina ed iniziare insieme un percorso di gemellaggio per raggiungere obiettivi comuni.
"l'idea ambiziosa- sottolinea Lorusso- è quella di poter realizzare un dossier transnazionale e candidarlo quale Geosito Unesco".
E così il 13 ed il 14 ottobre Flerianos sarà ospite della città di Gravina in modo da poter cominciare un percorso comune che porti alla valorizzazione dell'antica rete idrica locale e ad una proficua collaborazione tra le due cittadine.