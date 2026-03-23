Referendum giustizia, ha vinto il No

Hanno vinto i sostenitori del NO. La cosiddetta legge Nordio, che prevede modifiche ad alcuni articoli della costituzione per riformare la giustizia non ha ottenuto il consenso degli italiani, andati numerosi alle urne.In Italia la percentuale dei votanti è stata del, che scende al% in Puglia, e che si attesta al% nella città metropolitana di Bari. Dato non confermato a Gravina dove c'è stata un'affluenza tra le più basse della provincia di Bari, (peggio di Gravina solo Bitonto e Grumo Appula). Nella città del Grano e del Vino si sono recati alle urnegravinesi, meno nella metà degli aventi diritto (34.201) pari al%.Per ciò che riguarda l'esito del voto, i dati a livello nazionale hanno visto i NO prevalere sul SI con una percentuale del% e hanno trovato risconto in Puglia e nella provincia barese. La regione vede il NO prevalere sul SI con un dato percentuale del%. Numeri che salgono nella provincia di Bari fino al%.Alla fine dello scrutinio nelle 34 sezioni della città di Gravina, i voti per il SI sono statipari al% mentre hanno votato contro la legge che riforma la magistratura incon un dato percentuale del%: molto più alto della media nazionale e regionale.