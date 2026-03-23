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Elezioni

Referendum giustizia, ha vinto il No

A Gravina il 59,97% dei votanti contrari alla riforma

Gravina - lunedì 23 marzo 2026 17.49
Hanno vinto i sostenitori del NO. La cosiddetta legge Nordio, che prevede modifiche ad alcuni articoli della costituzione per riformare la giustizia non ha ottenuto il consenso degli italiani, andati numerosi alle urne.

In Italia la percentuale dei votanti è stata del 58,93%, che scende al 52,01% in Puglia, e che si attesta al 53,91% nella città metropolitana di Bari. Dato non confermato a Gravina dove c'è stata un'affluenza tra le più basse della provincia di Bari, (peggio di Gravina solo Bitonto e Grumo Appula). Nella città del Grano e del Vino si sono recati alle urne 17.023 gravinesi, meno nella metà degli aventi diritto (34.201) pari al 49,77%.

Per ciò che riguarda l'esito del voto, i dati a livello nazionale hanno visto i NO prevalere sul SI con una percentuale del 53,74% e hanno trovato risconto in Puglia e nella provincia barese. La regione vede il NO prevalere sul SI con un dato percentuale del 57,14%. Numeri che salgono nella provincia di Bari fino al 60,27%.

Alla fine dello scrutinio nelle 34 sezioni della città di Gravina, i voti per il SI sono stati 6.770 pari al 40,03% mentre hanno votato contro la legge che riforma la magistratura in 10.142 con un dato percentuale del 59,97%: molto più alto della media nazionale e regionale.
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