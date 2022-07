Piano regionale trasporti, osservazioni da Gravina e Altamura

Un lavoro in sinergia per il miglioramento della viabilità nell'area murgiana che comprende i Comuni di Gravina ed Altamura. I due assessori alla pianificazione delle amministrazioni comunali delle due città (Vito Stimolo per Gravina e Silvio Galtieri per Altamura) hanno, infatti, lavorato congiuntamente alle osservazioni al Piano Regionale dei Trasporti della Regione Puglia. La nota è stata sottoscritta dal sindaco Fedele Lagreca e dal vice sindaco di Altamura Raffaella Petronelli.Hanno sollecitato la Regione Puglia per l'inserimento e il potenziamento del collegamento Gravina - Altamura - Bari - Potenza, mediante la variante nord alla SS 96 e il potenziamento (dopo acquisizione all'Anas) della provinciale SP 27 "la Tarantina": interventi che purtroppo, al momento, non sono stati previsti dal piano regionale."Abbiamo ritenuto opportuno presentare tali osservazioni in quanto il Piano così come attualmente concepito ha lasciato irrisolto il collegamento della città di Gravina in Puglia alla direttrice a quattro corsie Altamura-Matera" -ha affermato l'assessore Stimolo, spiegando come "con l'allargamento a quattro corsie della SS 96 da Bari ad Altamura e della SS 99 da Altamura a Matera, non è stato risolto adeguatamente il collegamento della SS 96 da Altamura a Potenza, passando per la città di Gravina".Insomma, secondo l'assessore gravinese sia la realizzazione della variante nord alla SS 96, che l'allargamento della Tarantina vengono viste come opere infrastrutturali fondamentali "in una visione territoriale strategica per la definizione di una zona artigianale e di una nuova zona industriale". Due interventi non più rinviabili.L'azione congiunta tra le due città è stata salutata con soddisfazione dal sindaco Lagreca che, nell'apprezzare la fattiva collaborazione tra i due enti comunali, ha ribadito la necessità di adoperarsi affinché si arrivi ad una soluzione definitiva del problema, con la provinciale la Tarantina destinata ad essere ancor più centrale di adesso e a dover registrare un ulteriore aumento del traffico veicolare, una volta che ci sarà il completamento della bretella che collegherà la Sp27 all'ospedale della Murgia."Ringrazio l'On. Angela Masi per la sensibilità e la disponibilità con la quale ha seguito l'intera faccenda e gli uffici comunali per aver redatto, in brevissimo tempo, queste osservazioni" -ha chiosato il primo cittadino gravinese, ribadendo l'importanza, per l'intero territorio murgiano, delle osservazioni inviate da Gravina e Altamura al Piano Regionale dei Trasporti della Regione Puglia .