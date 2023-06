PD Gravina, De Santis nomina segreteria locale

l commissario del Partito Democratico di Gravina in Puglia Domenico De Santis ha nominano la squadra che lo affiancherà in questo fase di transizione. I componenti sono Angela Moramarco, Vincenzo Forzati, Liborio Dibattista, Felice Lafabiana e Giuseppe Lapolla. Nelle prossime ore la segreteria verrà convocata per organizzare il primo evento pubblico del PD sul tema dell'autonomia differenziata."In queste settimane ovunque il PD si sta mobilitando per rimarcare la propria contrarietà al progetto di autonomia differenziata del governo nazionale. Una proposta che rischia di impoverire il mezzogiorno d'Italia aumentando sempre più il divario che c'è tra il nord e il sud del paese - così ha commentando il commissario Di Gravina e segretario regionale del PD Puglia Domenico De Santis - Faccio i miei migliori auguri di buon lavoro alla squadra che mi affiancherà nel circolo di Gravina."