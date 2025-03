Parco Robinson, affidata gestione

Sarà l'Aps Gravinese ad occuparsi della gestione del Parco Robinson. L'amministrazione comunale, infatti, ha accolto la proposta dell'associazione che ha chiesto l'affidamento della cura e gestione dell'intera Pineta comunale, incluso il Parco Robinson, in forma di servizio di volontariato gratuito.Una decisione che Palazzo di Città ha così spiegato. "Negli ultimi anni l'Amministrazione, non avendo disponibilità di risorse umane, ha sperimentato l'affidamento della tutela delle predette strutture pubbliche alle Associazioni di volontariato, presenti sul territorio, anche esplicata mediante attività di chiusura/apertura oltre che di assistenza e sorveglianza nei parchi di cui sopra"- dicono da Via Vittorio Veneto 12, sottolineando come "tale forma di tutela si è rivelata nel tempo positiva per le implicazioni connesse con il sociale e con il mondo del volontariato, stante il semplice rimborso delle spese sostenute, l'esiguità dell'impegno economico ed ha, peraltro, riscontrato il favore dell'utenza".Dunque una formula vincente, con l'Aps Gravinese che si occuperà di aprire e chiudere i parchi, del servizio di sorveglianza, pulizia giornaliera dei servizi igienici, svuotamento dei cestini, rimozione dei rifiuti su tutta l'area e spazzamento delle aree pavimentate. Inoltre, è prevista "una attività di assistenza agli anziani bisognosi e di aiuto ai portatori di handicap e quant'altro occorra per una decorosa e sicura utilizzazione dell'area".Così come in passato, l'associazione ha chiesto all'amministrazione, in cambio del servizio prestato in forma non onerosa, la concessione della possibilità di organizzare eventi ludici e ricreativi avvallati dalla civica amministrazione e, all'occorrenza, la possibilità di somministrare cibo e bevande, anche con l'ausilio di strutture mobili.L'attività del sodalizio verrà svolta a partire dal primo aprile fino al primo novembre prossimo, secondo i seguenti orari:- dal 01.04.2025 al 31.05.2025 dalle 09:00 alle 20:00- dal 01.06.2025 al 30.09.2025 dalle 09.00 alle 23.00- dal 01.10.2025 al 01.11.2025 dalle 09:00 alle 20:00