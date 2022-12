Parchi zona Pip, arredi e percorso vita da rifare

Giostrine da riparare, gazebo e panche da sostituire poiché deteriorate dalle intemperie e dal tempo. I parchi della zona, attualmente chiusi per consentirne i lavori di messa in sicurezza, necessitano di una manutenzione straordinaria per ridonarli alla fruizione della comunità. Una zona frequentata da numerosi atleti che praticano varie discipline sportive e dalle famiglie che possono sostare in quelle aree verdi grazie alla presenza di giostrine, panche e gazebo. Strutture in legno che assolvono ad un fondamentale ruolo per la socializzazione, ma che necessitano di essere sostituite. Di qui l'idea del Comune di utilizzare i fondi provenienti dal Ministero delle Economie e delle Finanze, che prevedeva l'assegnazione ai comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, di un contributo pari a 75 milioni di euro annui, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali.Il Comune di Gravina, infatti, è risultato assegnatario, di un contributo annuale pari a 58.103,50 euro che ha deciso di investire nel "progetto di arredo urbano e di realizzazione di un percorso vita outdoor fitness presso i Parchi della zona artigianale". Un progetto elaborato dagli uffici del Servizio Agricoltura del Comune, che prevede la sostituzione di 5 gazebo dell'area (dove si trova Anfiteatro) e di 15 tavoli in legno con relative panche per entrambi i parchi della zona Pip. Inoltre, verrà sostituita una altalena e creato un percorso vita outdoor in legno costituito da otto stazioni contenenti attrezzature fitness corredate di pannelli che raffigurano l'attività da svolgere e che indicano la direzione della stazione successiva, dislocate lunga l'area perimetrale del Parco Anfiteatro.Un progetto ritenuto congruo dalla giunta comunale, che ha dato il via libera agli elaborati realizzati dagli uffici municipali.