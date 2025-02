Pacchetti Turisti per il MurGeoPark

Il Geoparco al centro dei percorsi culturali ed esperienziali organizzati dall'Ada Tour, una azienda che si è aggiudicata il bando di Puglia Promozione sui "Prodotti Turistici".La proposta - ha spiegato il direttore dell'Ada Tour, Marcello Benevento, nella conferenza di presentazione - è quella di realizzare pacchetti per l'area del MurGeoPark. Interventi mirati alla promozione delle bellezze del territorio e dei propri prodotti.Si parte il 14 ed il 15 febbraio con un tour sperimentale. Si testeranno le proposte delle città di Gravina e Altamura con il coinvolgimento degli operatori del settore e i produttori del settore dell'agroalimentare e dell'artigianato locale per garantire ai visitatori un equilibrato mix tra visite ai luoghi più caratteristici del territorio, degustazioni e momenti di relax. Un pacchetto strutturato che possa essere spendibile come biglietto da visita per l'area del Geo parco e che consenta di rispondere positivamente alle richieste sempre più pressanti di un turismo lento e sostenibile.E così si passa dai frantoi ai caseifici; dai forni storici alle degustazioni di rosoli realizzati con le erbe della murgia, fino all'artigianato artistico con la lavorazione della ceramica che accompagneranno i visitatori in questo educational tour nel quale il territorio rappresenta il fil rouge che lega tra loro i prodotti.Seconda tappa dal 28 febbraio al 1 marzo ed ultimo appuntamento di promozione del pacchetto a metà marzo dove l'offerta turistica verrà illustrata agli addetti ai lavori tra tour operator e giornilisti di riviste specializzate.Un progetto che da un notevole contributo al Geo Parco- ha sottolineato Francesco Tarantini – che ha insistito sulla necessità di fare rete per riempire di contenuti la promozione del MurGeoPark.Un riconoscimento conquistato con duro lavoro, che però va mantenuto- ha sottolineato il commissario straordinario del Geo sito Unesco, lanciando un invito a tutti i soggetti coinvolti. "Bisogna fare gioco di squadra, continuando a lavorare sul turismo sostenibile, mettendo a sistema tutte le componenti del parco. L'obiettivo finale è quello di ottemperare a quanto richiesto dalla fase tre della Carta Europea del Turismo Sostenibile per le Aree Protette, ovvero quella di creare pacchetti turistici che consentano ai visitatori di sapere dove andare e cosa fare- ha concluso Tarantini, preannunciando già le date della seconda edizione della fiera dei Parchi che quest'anno si svolgerà dal 9 all'11 maggio. "Importante momento di confronto e di scambio con le altre aree protette della penisola".Tutte iniziative necessarie al MurGeoPark per rafforzarne la centralità in qualità di occasione di sviluppo per l'area murgiana. Una opportunità da non farsi sfuggire.