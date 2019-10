Ospedale della Murgia, inaugurata l’unità di medicina trasfusionale

11 foto inaugurazione medicina trasfusionale

Avrebbe dovuto esserci anche il Governatore della regione Puglia, Michele Emiliano, che per sopraggiunti impegni istituzionali ha dovuto disertare l'inaugurazione del nuovo reparto di medicina trasfusionale dell'ospedale della Murgia "Fabio Perinei"."Una giornata memorabile per il Perinei"- ha esordito il direttore sanitario del nosocomio murgiano, Domenico Labate- "Un ulteriore passo verso quel percorso di costante crescita che il Perinei sta facendo". Infatti, "in questa giornata si inaugura una struttura che garantirà qualità e sicurezza per la popolazione che fa riferimento all'ospedale della Murgia"- gli ha fatto eco il direttore generale dell'Asl, Antonio Sanguedolce, che ha ricordato come per legge gli ospedali di primo livello come il Perinei debbano necessariamente essere dotati di questo servizio.Sanguedolce ha ricordato poi come per l'ospedale della Murgia sia in atto un percorso di rafforzamento, così come nell'intera azienda sanitaria, soprattutto per ciò che riguarda il reclutamento delle risorse umane."Per questo abbiamo deliberato una serie di bandi per soddisfare il fabbisogno del territorio"- ha sottolineato Sanguedolce ."Più di una semplice banca del sangue, l'unità di medicina trasfusionale è una struttura che, oltre alla raccolta, si occupa di consulenze ai reparti, agli ambulatori e con la possibilità di attivare in loco le terapie necessarie"– ha spiegato il direttore del dipartimento immuno-trasfusionale, Michele Scelsi, ribadendo come da tempo l'idea di realizzare un reparto del genere ad Altamura fosse uno dei suoi obiettivi principali."Un risultato che si è ottenuto anche grazie alla spinta dal basso"- ha rimarcato Scelsi, spiegando che adesso l'ospedale della Murgia può avvalersi di quel necessario accreditamento richiesto dalla legge.Da adesso dunque niente più spola tra l'ospedale Di Venere di Bari e il Perinei per reperire sacche di sangue.Non ci sarà più bisogno di attendere più di due ore per l'arrivo degli emocomponenti, con vite che spesso sono state messe a rischio per queste problematiche.A dichiarare la propria soddisfazione anche i rappresentanti istituzionali presenti come il sindaco di Altamura, Rosa Melodia, l'assessore di Gravina Claudia Stimola e i consiglieri regionali Enzo Colonna e Mario Conca, che nel corso degli anni più volte hanno pungolato l'amministrazione regionale targata Emiliano per le diverse problematiche del Perinei, ma che adesso hanno voluto evidenziare come si sia intrapresa la giusta strada per fare del nosocomio murgiano ancor più un vero centro di eccellenza.Roberto Varvara