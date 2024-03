Olimpiade Metropolitana, il Comune chiama a raccolta le ASD di Gravina

L'Assessorato allo Sport del Comune di Gravina in Puglia e la 5^ Commissione Consiliare Permanente convocano, per Martedì 5 Marzo alle ore 17:00 presso la Residenza Municipale, le Associazioni Sportive Dilettantistiche della città in previsione della 3a ed. della "Olimpiade Metropolitana", manifestazione sportiva rivolta ai giovani atleti di età compresa tra gli 11 e 14 anni, che vede il coinvolgendo di tutti i 41 comuni della Provincia.L'Olimpiade Metropolitana è una manifestazione sportiva non agonistica, multidisciplinare che promuove gli stili di vita sani e salutari, le attività sportive e ricreative, favorisce il benessere psico-fisico, valorizza l'aggregazione e l'inclusione sociale tra i cittadini metropolitani.Si ricorda, inoltre, che sono ancora aperte le iscrizioni alla istituenda Consulta dello Sport del Comune di Gravina, le Associazioni Sportive Dilettantistiche non ancora censite presso gli uffici comunali sono pregate di farlo impiegando l'apposito modulo.