Nuovo bando del Gal Murgia più

Possibilità di accedere ai fondi pubblici messi a disposizione dal gal murgia più per le microimprese localizzate nei comuni di Canosa di Puglia, Gravina in Puglia, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia e Spinazzola.Un'ulteriore occasione per approfondire i contenuti dell'avviso Azione 3 – imprenditorialità * intervento 3.3 - Sostegno agli investimenti nello sviluppo di attività extra agricole nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale del GAL Murgia Più - Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia Misura 19 "Sostegno alla sviluppo locale leader" sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia".L'avviso, che finanzia la diversificazione, l'ampliamento e l'ammodernamento delle microimprese, è pubblicato sul sito web www.galmurgiapiu.eu , dove è anche possibile reperire gli allegati utili alla presentazione della domanda di sostegno.Al fine di facilitare la presentazione della suddetta domanda, lo staff tecnico del GAL Murgia Più ha organizzato un ulteriore webinar per domani 24 settembre 2020 ore 17.00; la diretta sarà trasmessa sulla pagina facebook del GAL Murgia Più. Durante la stessa, sarà possibile interagire con gli esperti e porre quesiti di vario genere relativi all'avviso pubblico. Le richieste di informazioni possono essere trasmesse, con anticipo, anche a mezzo email all'indirizzo [email protected] Per chi volesse approfondire gli argomenti, si comunica che sulla stessa pagina facebook è già presente il 1° webinar; dunque, tutte le persone interessate potranno visionarlo liberamente accedendo con le credenziali personali al social media e cercando la pagina GAL Murgia Più.