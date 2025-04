Morte Papa e Fiera, messaggio di Sindaco e assessore Lorusso

Pubblichiamo di seguito un messaggio del Sindaco fedele Lagreca e dell'assessore alla Fiera Antonella Lorusso."In questo momento di profondo dolore per la improvvisa morte di Papa Francesco, tutta la comunità gravinese non può che partecipare commossa al dolore di tutta la Chiesa Cattolica e dei su fedeli.Il Consiglio dei Ministri ha deliberato cinque giorni di lutto nazionale dal 22 aprile fino a sabato 26 aprile.Sabato, nel giorno delle esequie del Sommo Pontefice, la bandiera italiana e quella europea in tutti gli uffici pubblici saranno esposte a mezz'asta.In attuazione del lutto nazionale tutte le manifestazioni pubbliche si svolgeranno in modo sobrio e consono alla circostanza.In questo grave ed imprevisto momento di dolore collettivo, non era possibile annullare o differire ad altra data da destinarsi una manifestazione come la 731ma edizione della Fiera San Giorgio.Per questo invitiamo tutta la nostra comunità a partecipare alla manifestazione fieristica con sentimenti di compostezza.La nostra Fiera è da sempre il nostro biglietto da visita nel territorio murgiano e nel nostro intero Paese.Siamo certi che, pure in un momento tanto difficile, la comunità gravinese parteciperà anche quest'anno con grande slancio emotivo alla Fiera, come ogni anno da 731 anni.Questa volta l'emozione stringerà tutti noi intorno al ricordo di una figura umana e pastorale tanto imponente come quella di Papa Francesco, che ha lasciato un segno indelebile nella Storia del Mondo moderno.Sarà una grande occasione per sentirci una volta di più una vera comunità e per rinascere insieme in un grande sentimento collettivo.