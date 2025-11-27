premiazione scacciarischi
Scuola e Università

A Palazzo di Città il sindaco premia i vincitori dello ScacciaRischi

Riconoscimenti per gli alunni della Tommaso Fiore

Gravina - giovedì 27 novembre 2025 11.59
"Avete onorato la nostra città". Con queste parole il sindaco di Gravina Fedele Lagreca, unitamente all'assessore Mariella Lorusso, ha accolto Francesco Defino e i suoi compagni della classe VB della scuola "Tommaso Fiore" che sono riusciti ad aggiudicarsi la prima posizione individuale e la terza di squadra nel concorso "ScacciaRischi": una manifestazione organizzata dall'Inail e Regione Puglia, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale.

Una iniziativa ideata per favorire la diffusione della cultura della prevenzione, della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.

Gli alunni della primaria sono stati accompagnati presso la casa comunale dalla dirigente scolastica Teresa Patrizia Paradiso e dalle insegnanti Rosa Buonamassa e Rosangela Digennaro, oltre ad alcune mamme, per ricevere il giusto riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale per il risultato conseguito in questo importante progetto ludico educativo.

"Mi onoro quando quest'aula consiliare ospita i ragazzi, perché per iniziare un percorso di risalita bisogna partire da loro"- ha detto il sindaco, ringraziandoli a nome della città.

Un risultato frutto di un lavoro di squadra che ha visto coinvolti le insegnanti, gli alunni e i loro genitori- ha sottolineato la dirigente del circolo didattico Paradiso, che ha ricordato come questa cerimonia di premiazione giunga a qualche giorno di distanza dalla giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, celebrata lo scorso 22 novembre.

L'iniziativa si è conclusa con un omaggio del primo cittadino a tutti i ragazzi che si sono distinti in questa speciale Olimpiadi della Prevenzione.
  • Fedele Lagreca
  • Istituto Comprensivo "Savio-Fiore"
