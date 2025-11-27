A Palazzo di Città il sindaco premia i vincitori dello ScacciaRischi

5 foto premiazione scacciarischi

"Avete onorato la nostra città". Con queste parole il sindaco di Gravina Fedele Lagreca, unitamente all'assessore Mariella Lorusso, ha accolto Francesco Defino e i suoi compagni della classe VB della scuola "Tommaso Fiore" che sono riusciti ad aggiudicarsi la prima posizione individuale e la terza di squadra nel concorso "ScacciaRischi": una manifestazione organizzata dall'Inail e Regione Puglia, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale.Una iniziativa ideata per favorire la diffusione della cultura della prevenzione, della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.Gli alunni della primaria sono stati accompagnati presso la casa comunale dalla dirigente scolastica Teresa Patrizia Paradiso e dalle insegnanti Rosa Buonamassa e Rosangela Digennaro, oltre ad alcune mamme, per ricevere il giusto riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale per il risultato conseguito in questo importante progetto ludico educativo."Mi onoro quando quest'aula consiliare ospita i ragazzi, perché per iniziare un percorso di risalita bisogna partire da loro"- ha detto il sindaco, ringraziandoli a nome della città.Un risultato frutto di un lavoro di squadra che ha visto coinvolti le insegnanti, gli alunni e i loro genitori- ha sottolineato la dirigente del circolo didattico Paradiso, che ha ricordato come questa cerimonia di premiazione giunga a qualche giorno di distanza dalla giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, celebrata lo scorso 22 novembre.L'iniziativa si è conclusa con un omaggio del primo cittadino a tutti i ragazzi che si sono distinti in questa speciale Olimpiadi della Prevenzione.