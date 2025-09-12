conca strisce pedonali via de gasperi
conca strisce pedonali via de gasperi
La città

Mario Conca: “Attraversamento pedonale pericoloso in Corso De Gasperi”

Un comunicato stampa del consigliere comunale dei Cittadini Gravinesi

Gravina - venerdì 12 settembre 2025 18.16 Comunicato Stampa
Pubblichiamo di seguito il comunicato stampa del consigliere comunale dei Cittadini Gravinesi Mario Conca circa la pericolosità dell'attraversamento pedonale di via De Gasperi.


"Nella giornata odierna ho trasmesso, in qualità di consigliere comunale, una segnalazione formale via PEC al Sindaco Fedele Lagreca, all'Assessore ai Lavori Pubblici Filippo Ferrante, al Dirigente dell'Area Tecnica Ing. Onofrio Tragni e al Comandante della Polizia Locale Dott. Simone Lamuraglia, per denunciare le gravi condizioni di insicurezza in cui versa l'attraversamento pedonale di Corso Alcide De Gasperi, in prossimità dell'intersezione con via Genova.

L'intervento si è reso necessario a seguito del grave incidente avvenuto nei giorni scorsi, in cui una coppia di anziani è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali, riportando ferite tali da richiedere il ricovero ospedaliero e, nel caso della signora, anche un imminente intervento chirurgico.

In quel tratto centrale, densamente trafficato e percorso a velocità sostenuta soprattutto nelle ore serali, la segnaletica orizzontale è ormai sbiadita e l'illuminazione pubblica è del tutto insufficiente a garantire una visibilità adeguata per i pedoni. Per questo ho chiesto formalmente all'Amministrazione comunale tre interventi urgenti e prioritari:

1. Il rifacimento delle strisce pedonali;

2. L'installazione di segnaletica verticale luminosa o catarifrangente;

3. La valutazione tecnica per un eventuale dosso rallentatore.

La sicurezza stradale deve essere una priorità assoluta, soprattutto nei pressi di aree centrali e molto frequentate, come la Villa Comunale, le Poste, il Diurno e il Centro Storico. È doveroso fare tutto quanto possibile per evitare che episodi del genere si ripetano.

Auspico che l'Amministrazione accolga con urgenza questa richiesta, anche come gesto di attenzione e rispetto verso la coppia investita e verso l'intera cittadinanza.

Mario Conca
Consigliere Comunale
Gravina in Puglia
  • Mario Conca
Altri contenuti a tema
Senso Unico Via Madonna della Stella: il Comune rivede delibera Senso Unico Via Madonna della Stella: il Comune rivede delibera Soluzione condivisa tra Amministrazione e Agricoltori
1 Via Madonna della Stella a senso unico? Gravina non può permetterselo Via Madonna della Stella a senso unico? Gravina non può permetterselo Il consigliere comunale Mario Conca Scrive all’amministrazione comunale
Fumi e cattivi odori, Conca: richiesta agli atti Fumi e cattivi odori, Conca: richiesta agli atti per il consigliere comunale bisogna chiarire proprietà, responsabilità e obblighi
Esalazioni nauseabonde a Gravina: Conca presenta PEC a Comune, ARPA e ASL Cronaca Esalazioni nauseabonde a Gravina: Conca presenta PEC a Comune, ARPA e ASL Il consigliere comunale vuole conoscere cause e azioni conseguenti
Bando reclutamento agenti PL: precisazioni dell’Amministrazione Bando reclutamento agenti PL: precisazioni dell’Amministrazione Il sindaco Lagreca e l’assessore Lorusso rispondono a Conca
Concorso per agenti di PL: Conca chiede rettifica bando Politica Concorso per agenti di PL: Conca chiede rettifica bando Il consigliere dei Cittadini Gravinesi: “solo prova orale e bando a cavallo di Ferragosto”
Trasporto pubblico Gravina – Bari Z.I.: STP disponibile a un tavolo tecnico Trasporti Trasporto pubblico Gravina – Bari Z.I.: STP disponibile a un tavolo tecnico Lo comunica il consigliere comunale Mario Conca
Replica di Mario Conca alla risposta dell’assessore Vicino sul caso IVA Politica Replica di Mario Conca alla risposta dell’assessore Vicino sul caso IVA Comunicato stampa del consigliere dei Cittadini Gravinesi
Dopo test incoraggianti, Vincenzo Lagonigro punta a vincere nella terra di Stradivari
11 settembre 2025 Dopo test incoraggianti, Vincenzo Lagonigro punta a vincere nella terra di Stradivari
Primo giorno di scuola, gli auguri dell’amministrazione
11 settembre 2025 Primo giorno di scuola, gli auguri dell’amministrazione
Gravina 2028: Mariarita Costanza, direttrice di candidatura
11 settembre 2025 Gravina 2028: Mariarita Costanza, direttrice di candidatura
Classi del liceo ospitate nel Punto Giovani
11 settembre 2025 Classi del liceo ospitate nel Punto Giovani
Domani prima campanella per le scuole di Gravina
10 settembre 2025 Domani prima campanella per le scuole di Gravina
Nuovo avviso per i Punti Digitale Facile
10 settembre 2025 Nuovo avviso per i Punti Digitale Facile
Servizio civile, per la prima volta anche in agricoltura
10 settembre 2025 Servizio civile, per la prima volta anche in agricoltura
Convegno dell’A.D.E.C.L.
10 settembre 2025 Convegno dell’A.D.E.C.L.
Zaino sospeso e storia ritrovata: il Lions Club semina solidarietà e cultura
9 settembre 2025 Zaino sospeso e storia ritrovata: il Lions Club semina solidarietà e cultura
Fal: 15 settembre riprendono treni tra Altamura e Matera
9 settembre 2025 Fal: 15 settembre riprendono treni tra Altamura e Matera
Caso Tequila, LNDC risponde al Comune
9 settembre 2025 Caso Tequila, LNDC risponde al Comune
Transizione ecologica, via alle domande settore agricolo
8 settembre 2025 Transizione ecologica, via alle domande settore agricolo
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
GravinaLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.