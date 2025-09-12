Mario Conca: “Attraversamento pedonale pericoloso in Corso De Gasperi”

Pubblichiamo di seguito il comunicato stampa del consigliere comunale dei Cittadini Gravinesi Mario Conca circa la pericolosità dell'attraversamento pedonale di via De Gasperi."Nella giornata odierna ho trasmesso, in qualità di consigliere comunale, una segnalazione formale via PEC al Sindaco Fedele Lagreca, all'Assessore ai Lavori Pubblici Filippo Ferrante, al Dirigente dell'Area Tecnica Ing. Onofrio Tragni e al Comandante della Polizia Locale Dott. Simone Lamuraglia, per denunciare le gravi condizioni di insicurezza in cui versa l'attraversamento pedonale di Corso Alcide De Gasperi, in prossimità dell'intersezione con via Genova.L'intervento si è reso necessario a seguito del grave incidente avvenuto nei giorni scorsi, in cui una coppia di anziani è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali, riportando ferite tali da richiedere il ricovero ospedaliero e, nel caso della signora, anche un imminente intervento chirurgico.In quel tratto centrale, densamente trafficato e percorso a velocità sostenuta soprattutto nelle ore serali, la segnaletica orizzontale è ormai sbiadita e l'illuminazione pubblica è del tutto insufficiente a garantire una visibilità adeguata per i pedoni. Per questo ho chiesto formalmente all'Amministrazione comunale tre interventi urgenti e prioritari:1. Il rifacimento delle strisce pedonali;2. L'installazione di segnaletica verticale luminosa o catarifrangente;3. La valutazione tecnica per un eventuale dosso rallentatore.La sicurezza stradale deve essere una priorità assoluta, soprattutto nei pressi di aree centrali e molto frequentate, come la Villa Comunale, le Poste, il Diurno e il Centro Storico. È doveroso fare tutto quanto possibile per evitare che episodi del genere si ripetano.Auspico che l'Amministrazione accolga con urgenza questa richiesta, anche come gesto di attenzione e rispetto verso la coppia investita e verso l'intera cittadinanza.