Luci votive, eliminato pagamento deposito precauzionale

La richiesta di un deposito cauzionale per le illuminazioni votive, così come previsto nel nuovo appalto, aveva messo sul piede di guerra diversi cittadini che avevano storto il naso circa la istanza di 35,20 euro da parte della nuova ditta che gestisce i servizi cimiteriali.Proteste che hanno portato l'amministrazione comunale ad intavolare una trattativa con la Società D.R. Multiservice S.r.l. e ad addivenire alla conclusione di soprassedere alla riscossione del deposito cauzionale.Pertanto- fanno sapere da Palazzo di Città- "a coloro che hanno già pagato la bolletta, il deposito cauzionale sarà restituito in compensazione in occasione del pagamento dei successivi canoni annui, fino alla concorrenza dell'importo già versato". Coloro che invece non hanno ancora provveduto al pagamento della bolletta dovranno versare per ogni lampada votiva il solo canone annuo, senza ovviamente tenere conto della somma del deposito precauzionale.Il pagamento potrà avvenire compilando un nuovo bollettino postale, riportando i dati presenti nel bollettino già ricevuto, oppure utilizzando le coordinate bancarie indicate nella lettera ricevuta.Inoltre, dal comune invitano gli interessati a conservare una copia della ricevuta di pagamento come prova dello stesso, o in alternativa a comunicarla direttamente al gestore tramite i contatti e-mail o i servizi di messaggistica. "Per qualsiasi dubbio o necessità di chiarimenti, è possibile contattare il gestore del servizio di illuminazione votiva D.R. Multiservice S.r.l. ai seguenti recapiti dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00: Tel. 0875-872932 - Cell. 375-5089961 (anche WhatsApp) - e-mail: dr.multiservice@alice.it oppure direttamente al cimitero negli orari di apertura"- concludono da Via Vittorio Veneto, 12.