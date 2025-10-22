franco laiso
franco laiso
cultura

“La Via Micaelica della Murgia”, un contributo del Prof. Laiso

Il volume realizzato da Algramà continua a riscuotere consensi

Gravina - mercoledì 22 ottobre 2025
La pubblicazione del volume "la Via Micaelica della Murgia" sta riscuotendo consensi e apprezzamenti. Il volume, una produzione Algramà, è realizzato dal Centro Stampa di Matera grazie all'impegno e la responsabilità dei soci dell'associazione: Giuseppe Marrulli per i testi e Carlo Centonze per le fotografie, con il coordinamento di Michele Gismundo.

Nel dibattito creato intorno al testo è intervenuto anche l'esimio professor Franco Laiso che ha voluto offrire il suo contributo al progetto.


Un breve commento scritto che riportiamo di seguito.

Dal culto micaelico al progetto per dare valore alle attrattive della Murgia

L'opera "La Via Micaelica della Murgia" si rivela come sorprendente esito del progetto delineato dall'Associazione culturale Algramà e curato dal dott. Giuseppe Marrulli.
Alla complessa e rigorosamente articolata investigazione del culto micaelico presente nel territorio murgiano hanno concorso, in gran numero, esperti studiosi della storia e delle strutture economiche, ambientali, culturali, religiose del territorio; a queste dimensioni si aggiungono le emergenze agro-silvo-pastorali, le evidenze archeologiche del paesaggio, le forme degli insediamenti, rappresentati nei vari aspetti.

Prende forma, così, una puntuale analisi, inserita nel contesto, del culto micaelico negli specifici territori di Montescaglioso, Matera, Santeramo, Monte Laureto di Putignano, Altamura, Gravina, Minervino Murge, Acerenza.

Il culto, infatti, si inserisce organicamente nella "Mappa della Via dei Pellegrini o Francigena" approvata dall'Assemblea Generale dell'Associazione Europea della Via Francigena.
L'Associazione culturale Algramà ha fatto propria tale impostazione e si adopera per l'attuazione di un progetto che recuperi tutti gli elementi distintivi, ad iniziare da quelli storico-culturali, segnati da forti tratti antropologici e sociologici presenti nel territorio murgiano: la ricaduta di tutti questi elementi su una fruizione turistica di qualità sarebbe, evidentemente, rilevante.

Un turismo sostenibile, informato e orientato dagli enti locali, che possa apprezzare i molteplici "attrattori" culturali del territorio, segnerebbe l'occasione storica, di svolta, per la comunità murgiana, finalmente consapevole della propria potenzialità di sviluppo e di valorizzazione complessiva.

Prof. Franco Laiso
Docente di Latino e Greco, già sindaco di Gravina in Puglia, storico e studioso delle tradizioni civiche


Al momento l'associazione sta delineando alcune date per la presentazione ufficiale del volume nell'area della murgia. Il libro infatti, verrà presentato al pubblico giovedì 4 dicembre 2025 alle ore 18.30 nel teatro Mangiatordi di Altamura e martedì 16 dicembre 2025 alle ore 18.00 nella Chiesa San Biagio a Matera.
  • Michele Gismundo
  • franco laiso
Altri contenuti a tema
Un libro su “La Via Micaelica della Murgia” Libri Un libro su “La Via Micaelica della Murgia” Un volume edito dall’associazione Algramà. Testi di Giuseppe Marrulli e foto di Carlo Centonze con il coordinamento di Michele Gismundo
Il 6 aprile del 2013 si spegneva Don Angelo Casino La città Il 6 aprile del 2013 si spegneva Don Angelo Casino Ricordi e riflessioni sullo storico parroco della Madonna delle Grazie a cura di Michele Gismundo e Michele Laddaga
L’ARROTINO - u mulafûrce Mestieri e società L’ARROTINO - u mulafûrce Rubrica "Mestieri e società" a cura di Michele Gismundo e Giuseppe Marrulli
IL BANDISTA - u banniste Mestieri e società IL BANDISTA - u banniste Rubrica "Mestieri e società" a cura di Michele Gismundo e Giuseppe Marrulli
IL BARBIERE - u varevjiere Mestieri e società IL BARBIERE - u varevjiere Rubrica "Mestieri e società" a cura di Michele Gismundo e Giuseppe Marrulli
IL CALCARULO - u calcarule Mestieri e società IL CALCARULO - u calcarule Rubrica "Mestieri e società" a cura di Michele Gismundo e Giuseppe Marrulli
IL BRACCIANTE - u bracciante Mestieri e società IL BRACCIANTE - u bracciante Rubrica "Mestieri e società" a cura di Michele Gismundo e Giuseppe Marrulli
IL CALDERAIO - u calarere Mestieri e società IL CALDERAIO - u calarere Rubrica "Mestieri e società" a cura di Michele Gismundo e Giuseppe Marrulli
La legalità come rispetto della legge e dell’uomo
22 ottobre 2025 La legalità come rispetto della legge e dell’uomo
Regionali, Maria Pina Digiesi in lista con “Per la Puglia”
21 ottobre 2025 Regionali, Maria Pina Digiesi in lista con “Per la Puglia”
Accessibili e inclusività per gli Impianti sportivi
21 ottobre 2025 Accessibili e inclusività per gli Impianti sportivi
1
Fare un “Pit Stop” non è mai stato così facile
21 ottobre 2025 Fare un “Pit Stop” non è mai stato così facile
Furti di Olive: allarme della Coldiretti
21 ottobre 2025 Furti di Olive: allarme della Coldiretti
Poste, chiusura uffici Via Bari
21 ottobre 2025 Poste, chiusura uffici Via Bari
Base scouts al Vivaio? FI sposa proposta Verna
20 ottobre 2025 Base scouts al Vivaio? FI sposa proposta Verna
“SogniAMO”: l’Open Day da non perdere a Calderoni Martini
20 ottobre 2025 “SogniAMO”: l’Open Day da non perdere a Calderoni Martini
C’è la fiera la Mia casa, sospeso mercato del 31 ottobre
20 ottobre 2025 C’è la fiera la Mia casa, sospeso mercato del 31 ottobre
Lavori AQP a Gravina, possibili disagi
20 ottobre 2025 Lavori AQP a Gravina, possibili disagi
Tra Fbc e Virtus Francavilla è pareggio
19 ottobre 2025 Tra Fbc e Virtus Francavilla è pareggio
Fbc, al Vicino arriva la Virtus Francavilla
19 ottobre 2025 Fbc, al Vicino arriva la Virtus Francavilla
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito pu� essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
GravinaLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.