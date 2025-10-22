“La Via Micaelica della Murgia”, un contributo del Prof. Laiso

La pubblicazione del volume "la Via Micaelica della Murgia" sta riscuotendo consensi e apprezzamenti. Il volume, una produzione Algramà, è realizzato dal Centro Stampa di Matera grazie all'impegno e la responsabilità dei soci dell'associazione: Giuseppe Marrulli per i testi e Carlo Centonze per le fotografie, con il coordinamento di Michele Gismundo.Nel dibattito creato intorno al testo è intervenuto anche l'esimio professor Franco Laiso che ha voluto offrire il suo contributo al progetto.Un breve commento scritto che riportiamo di seguito.L'opera "La Via Micaelica della Murgia" si rivela come sorprendente esito del progetto delineato dall'Associazione culturale Algramà e curato dal dott. Giuseppe Marrulli.Alla complessa e rigorosamente articolata investigazione del culto micaelico presente nel territorio murgiano hanno concorso, in gran numero, esperti studiosi della storia e delle strutture economiche, ambientali, culturali, religiose del territorio; a queste dimensioni si aggiungono le emergenze agro-silvo-pastorali, le evidenze archeologiche del paesaggio, le forme degli insediamenti, rappresentati nei vari aspetti.Prende forma, così, una puntuale analisi, inserita nel contesto, del culto micaelico negli specifici territori di Montescaglioso, Matera, Santeramo, Monte Laureto di Putignano, Altamura, Gravina, Minervino Murge, Acerenza.Il culto, infatti, si inserisce organicamente nella "Mappa della Via dei Pellegrini o Francigena" approvata dall'Assemblea Generale dell'Associazione Europea della Via Francigena.L'Associazione culturale Algramà ha fatto propria tale impostazione e si adopera per l'attuazione di un progetto che recuperi tutti gli elementi distintivi, ad iniziare da quelli storico-culturali, segnati da forti tratti antropologici e sociologici presenti nel territorio murgiano: la ricaduta di tutti questi elementi su una fruizione turistica di qualità sarebbe, evidentemente, rilevante.Un turismo sostenibile, informato e orientato dagli enti locali, che possa apprezzare i molteplici "attrattori" culturali del territorio, segnerebbe l'occasione storica, di svolta, per la comunità murgiana, finalmente consapevole della propria potenzialità di sviluppo e di valorizzazione complessiva.Al momento l'associazione sta delineando alcune date per la presentazione ufficiale del volume nell'area della murgia. Il libro infatti, verrà presentato al pubblico giovedì 4 dicembre 2025 alle ore 18.30 nel teatro Mangiatordi di Altamura e martedì 16 dicembre 2025 alle ore 18.00 nella Chiesa San Biagio a Matera.