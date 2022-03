Altri due concorsi per 80 assunzioni alla Regione

Continua la campagna di reclutamento della Regione Puglia. L'ente, infatti, ha emanato due nuovi bandi di concorso per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 80 unità lavorative.In particolare si tratta di reclutare 60 Collaboratori tecnico-amministrativo categoria B3 e 20 Autisti specializzati. Per poter partecipare al bando per un posto da collaboratore tecnico-amministrativo è necessario essere in possesso di diploma di scuola media e delle certificazioni informatiche: ECDL, EI PASS o altre riconosciute a livello europeo; mentre per il bando relativo agli autisti specializzati, basta il diploma di scuola media e la patente di categoria C.Soddisfatto per questi ulteriori bandi approntati a tempo di record dagli uffici regionali, l'assessore al personale Gianni Stea, commenta: "Come promesso abbiamo accelerato i tempi per sostituire il personale dipendente in uscita e favorire i giovani pugliesi, magari dando loro la possibilità di rientrare dall'estero e dalle Regioni del Nord Italia".Le candidature per i due avvisi pubblici potranno essere inoltrate sul portale "Step One 2019" a partire dal prossimo 30 marzo. Successivamente- assicura Stea- l'espletamento del concorso avverrà in tempi molto brevi, "offrendo opportunità significative ai nostri giovani più bravi".