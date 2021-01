La Puglia torna in zona arancione

arancione

A partire da domenica 17 gennaio la Puglia torna nella zona. La nuova classificazione dipende dagli indicatori epidemiologici che collocano la regione nella fascia di rischio medio per la diffusione del contagio di Sars Cov2 e della malattia Covid19.In base alle disposizioni nazionali, in zonagli spostamenti dal proprio Comune - se la popolazione è superiore a 5mila abitanti - non sono consentiti, fatta eccezione per motivi di lavoro, salute o per necessità inderogabili (da autodichiarare). Inoltre non è consentito spostarsi nel proprio Comune dalle ore 22 alle 5, salvo motivi di lavoro, salute o per necessità inderogabili. In zona arancione, inoltre, i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 18 per i bar e dalle 5 alle 22 per i ristoranti (secondo l'ultimo Dpcm), mentre la consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario.Altre regole sono state inserite con l'ultimo Dpcm.Quanto alla scuola, finora la Regione Puglia non ha seguito le disposizioni nazionali sulla didattica in presenza. Si attende, a tal proposito, la prossima ordinanza del presidente Emiliano. Quella vigente, sulla didattica digitale integrata, fa cessare i suoi effetti domani.