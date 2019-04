La Fiera San Giorgio apre i battenti

Con il tradizionale taglio del nastro e la benedizione del padre spirituale della fiera Don Giovanni Bruno, la 725esima edizione della Fiera San Giorgio, alle ore 18.45, ha ufficialmente aperto i battenti.Il cerimoniale, come di consueto, ha avuto un prologo a Palazzo di Città, dove un corteo medievale ha accompagnato il maestro di fiera presso la casa municipale per ritirare le chiavi della città dalle mani del sindaco.Proprio come avveniva ed è avvenuto nei tempi a seguire, fin dal 1294, anno in cui ufficialmente si fa risalire l'inizio della campionaria gravinese.A tagliare il nastro ai cancelli dell'area fieristica, il sindaco Alesio Valente, insieme a varie personalità del mondo economico ed istituzionale, a partire dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, accompagnato dal presidente del consiglio regionale Mario Loizzo, dai sindaci di Santeramo e Poggiorsini, dai rappresentanti delle amministrazioni dei comuni viciniori e dalle autorità militari del territorio.Al cerimoniale di apertura dei cancelli è seguito un breve incontro di presentazione della fiera presso la sala convegni dell'area espositiva.Le attività continueranno fino alla sera del 28, quando con la cerimonia di chiusura le chiavi di Gravina verranno nuovamente consegnate al primo cittadino dal maestro di fiera, dandosi appuntamento all'anno successivo.