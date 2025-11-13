La DS Paradiso della “Fiore” alla presentazione dello “ScacciaRischi”

Imparare la sicurezza tra i banchi di scuola attraverso un gioco. Identificarsi con gli eroi "Safebots" per combattere i malvagi "dangerbots" così da imparare come individuare, prevenire e gestire i rischi che si possono incontrare in tutti i posti frequentati come casa, scuola o luoghi di lavoro.Questo in sintesi lo scopo del percorso ludico-educativo lo "ScacciaRischi", che ha visto la scuola "Tommaso Fiore" di Gravina primeggiare ancora una volta in questa speciale Olimpiadi della Prevenzione.A giugno sono stati assegnati i premi, con la scuola primaria gravinese che si è aggiudicata la prima posizione individuale con Francesco Defino e la terza di squadra con la classe V B, adesso è giunto il momento di ripartire con una nuova edizione della manifestazione che – spiegano gli organizzatori- ha come obiettivo la sensibilizzazione di giovani e giovanissimi circa le tematiche inerenti alla sicurezza e alla prevenzione, sviluppando la propria conoscenza attraverso un'attività piacevole.Qualche giorno fa, presso la Prefettura di Bari, al cospetto del Prefetto e dei vertici regionali di scuola e istituto di prevenzione, la dirigente scolastica del IV circolo didattico "Savio-Fiore", Teresa Patrizia Paradiso, è stata invitata ad intervenire alla presentazione della nuova annualità del concorso.La dirigente del CD gravinese nel suo intervento ha sottolineato l'alto valore formativo e l'efficacia del progetto. "Un'esperienza che valorizza il lavoro di squadra, la formazione alla sicurezza e l'impegno delle nostre alunne e dei nostri alunni" - ha commentato la DS Paradiso.L'iniziativa voluta da Inail e Regione Puglia, in collaborazione con USR è stata realizzata per favorire la diffusione della cultura della prevenzione, della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.Tra i presenti, oltre al padrone di casa, il Prefetto di Bari Francesco Russo, tra gli altri anche il direttore dell'Inail Puglia Giuseppe Gigante; il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, Giuseppe Silipo; Giuseppina Lotito del provveditorato agli studi di Bari; e Nicola Dipalma, direttore dello Spesal dell'Asl di Brindisi.Ci si prepara dunque ad una nuova edizione, con lo "ScacciaRischi" che si presenta come una esperienza formativa che i bambini hanno vissuto con grande entusiasmo e che vedrà, anche per questo anno scolastico 2025/2026, la scuola gravinese tra le protagoniste: pronta, perché no, ha conquistare nuovamente la vetta della classifica.