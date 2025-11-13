presentazione scacciarischi
presentazione scacciarischi
Scuola e Università

La DS Paradiso della “Fiore” alla presentazione dello “ScacciaRischi”

Della scuola gravinese il vincitore della passata edizione delle “Olimpiadi della Prevenzione”

Gravina - giovedì 13 novembre 2025 10.26
Imparare la sicurezza tra i banchi di scuola attraverso un gioco. Identificarsi con gli eroi "Safebots" per combattere i malvagi "dangerbots" così da imparare come individuare, prevenire e gestire i rischi che si possono incontrare in tutti i posti frequentati come casa, scuola o luoghi di lavoro.

Questo in sintesi lo scopo del percorso ludico-educativo lo "ScacciaRischi", che ha visto la scuola "Tommaso Fiore" di Gravina primeggiare ancora una volta in questa speciale Olimpiadi della Prevenzione.

A giugno sono stati assegnati i premi, con la scuola primaria gravinese che si è aggiudicata la prima posizione individuale con Francesco Defino e la terza di squadra con la classe V B, adesso è giunto il momento di ripartire con una nuova edizione della manifestazione che – spiegano gli organizzatori- ha come obiettivo la sensibilizzazione di giovani e giovanissimi circa le tematiche inerenti alla sicurezza e alla prevenzione, sviluppando la propria conoscenza attraverso un'attività piacevole.

Qualche giorno fa, presso la Prefettura di Bari, al cospetto del Prefetto e dei vertici regionali di scuola e istituto di prevenzione, la dirigente scolastica del IV circolo didattico "Savio-Fiore", Teresa Patrizia Paradiso, è stata invitata ad intervenire alla presentazione della nuova annualità del concorso.

La dirigente del CD gravinese nel suo intervento ha sottolineato l'alto valore formativo e l'efficacia del progetto. "Un'esperienza che valorizza il lavoro di squadra, la formazione alla sicurezza e l'impegno delle nostre alunne e dei nostri alunni" - ha commentato la DS Paradiso.

L'iniziativa voluta da Inail e Regione Puglia, in collaborazione con USR è stata realizzata per favorire la diffusione della cultura della prevenzione, della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.

Tra i presenti, oltre al padrone di casa, il Prefetto di Bari Francesco Russo, tra gli altri anche il direttore dell'Inail Puglia Giuseppe Gigante; il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, Giuseppe Silipo; Giuseppina Lotito del provveditorato agli studi di Bari; e Nicola Dipalma, direttore dello Spesal dell'Asl di Brindisi.

Ci si prepara dunque ad una nuova edizione, con lo "ScacciaRischi" che si presenta come una esperienza formativa che i bambini hanno vissuto con grande entusiasmo e che vedrà, anche per questo anno scolastico 2025/2026, la scuola gravinese tra le protagoniste: pronta, perché no, ha conquistare nuovamente la vetta della classifica.
  • Istituto Comprensivo "Savio-Fiore"
Altri contenuti a tema
Giornata del rispetto alla Savio Fiore Giornata del rispetto alla Savio Fiore Intervista alla dirigente Paradiso e alla Prof. Carulli
Caldaia rotta alla Fiore, lezioni riprendono lunedì Caldaia rotta alla Fiore, lezioni riprendono lunedì Dopo due giorni di sospensione, nuova ordinanza del sindaco
Il Natale della Savio-Fiore Il Natale della Savio-Fiore Intervista alla dirigente Teresa Patrizia Paradiso
Intitolazione della scuola dell’infanzia a Teresa Orsini Intitolazione della scuola dell’infanzia a Teresa Orsini Cerimonia nel plesso di Via Punzi. Voce ad alcuni protagonisti nella manifestazione
Gravinalife e C.d. Savio-Fiore uniti per l’informazione Gravinalife e C.d. Savio-Fiore uniti per l’informazione Un progetto per applicare le tecnologie al mondo del giornalismo
A tutto Pon: Alla “Savio-Fiore” offerta formativa di qualità A tutto Pon: Alla “Savio-Fiore” offerta formativa di qualità Dall’Agenda Sud progetti per ridurre i gap territoriali e la dispersione scolastica
L’infanzia della Savio intitolata a Teresa Orsini L’infanzia della Savio intitolata a Teresa Orsini L’annuncio di Teresa Patrizia Paradiso dirigente del C.D. “Savio Fiore”
La natività va in scena alla Savio La natività va in scena alla Savio Rievocazione del Natale di Greccio ad 800 anni dalla realizzazione del primo presepe
Torna il teatrino dei burattini all’auditorium SS Pietro e Paolo
14 novembre 2025 Torna il teatrino dei burattini all’auditorium SS Pietro e Paolo
Elezioni, Italia Viva di Gravina sta con Decaro
13 novembre 2025 Elezioni, Italia Viva di Gravina sta con Decaro
Debiti Fondazione Santomasi, precisazioni del presidente
13 novembre 2025 Debiti Fondazione Santomasi, precisazioni del presidente
Weaving Connections: Intrecciare idee, esperienze e visioni per creare insieme bellezza
12 novembre 2025 Weaving Connections: Intrecciare idee, esperienze e visioni per creare insieme bellezza
Avrebbero tentato di truffare un’anziana signora
12 novembre 2025 Avrebbero tentato di truffare un’anziana signora
Tutela Ambientale, accordo Regione- forze dell'ordine
12 novembre 2025 Tutela Ambientale, accordo Regione- forze dell'ordine
CGIL: P.E.B.A., a che punto siamo?
12 novembre 2025 CGIL: P.E.B.A., a che punto siamo?
Messa in sicurezza Palazzina crollata, ordinanza sindacale
11 novembre 2025 Messa in sicurezza Palazzina crollata, ordinanza sindacale
Infrastrutture e non solo per Gravina e aree limitrofe
11 novembre 2025 Infrastrutture e non solo per Gravina e aree limitrofe
Rinaturalizzazione suoli degradati, contributi dalla Regione
11 novembre 2025 Rinaturalizzazione suoli degradati, contributi dalla Regione
Da Byron il tuo cane è in mani sicure
11 novembre 2025 Da Byron il tuo cane è in mani sicure
Catene o penumatici antineve anche in città
11 novembre 2025 Catene o penumatici antineve anche in città
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
GravinaLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.